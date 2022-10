‘Gran hermano 2022’: Thiago Medina conmovió a todos al recordar a su mamá

Desde su fecha de estreno hasta la actualidad, Gran hermano no para de sorprender a su audiencia con diferentes casos. Esta vez fue el turno de Thiago Medina, quien protagonizo una emotiva escena cuando recordó a su mamá.

Thiago Medina recuerda a su mamá y rompe en llanto

Thiago perdió a su mamá cuando apenas tenía 8 años. Fue entonces que la producción del programa les pidió a los integrantes de la casa que contaran algo triste de ellos y el joven decidió hablar sobre pérdida de su progenitora.

“Lo que más me dolió fue perder a mi mamá cuando yo tenía 8 años”, inició Medina ante la atenta mirada de todos. A medida que seguía conversando, su rostro se iba llenando de lágrimas. “No la pude disfrutar”, expresó.

El joven de 19 años recordó los duros momentos que a su corta edad tuvo que pasar. Veía la realidad de sus compañeros cuando era muy pequeño y era imposible no compararse: “Siempre veía que en el día de la madre todos estaban con su mamá y yo no me sentía bien cuando festejaban”.

Fue un momento bastante emotivo el que pasó Thiago junto a sus compañeros quienes no tardaron mucho en expresarle su apoyo. “Tu mamá está siempre con vos”, le comentó Maxi con el fin de consolar a su amigo del reality. Por otro lado, hubo concursantes quienes se vieron afectados con el relato de Thiago.

Thiago no fue el único que sufrió

Uno de estos casos fue el Nacho quien veía de lejos la escena que protagonizaba su compañero. Al igual que él, su mamá también había fallecido, por lo que se notaba que estaba conteniendo las lágrimas.

Esta escena como la dinámica propuesta por la producción ayudó de mucho para que entre los integrantes se conozcan un poco más.