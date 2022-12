Gran hermano 2022: Thiago y Alfa tuvieron fuerte cruce de palabras

La salida de Agustín del reality, tras no conseguir los votos suficientes para salvarse, fue uno de los momentos más destacados de Gran hermano 2022. Esta noticia reveló muchos sentimientos encontrados de los participantes.

Thiago encaró a Alfa por un gesto

La gran mayoría se mostró triste por la despedida, pero hubo otros que hasta se alegraron. Uno de ellos fue Alfa, quien aplaudió luego de saber que Agustín era quien se iba del programa. Este gesto no cayó para nada bien y Thiago lo encaró por lo que hizo.

Lee también: 'Gran hermano 2022': Novio de Julieta habla sobre los comentarios polémicos de Agustín

El joven se acercó al Alfa y le dijo: “Me pareció irrespetuoso que hayas aplaudido”. El veterano aseguró que no había aplaudido en ningún momento, pero Thiago seguía con su teoría: “Sí, aplaudiste, de vuelta lo mismo”.

Para terminar con la discusión, Thiago le increpó nuevamente al Alfa: “Igualmente, no estoy esperando tu aceptación o tu aprobación. Me parece irrespetuoso porque es la segunda vez que hacés lo mismo”.

Luego de esto, cada uno se fue por su lado a seguir comentando la situación con otras personas. Por su parte, Alfa se quedó en la cocina con Romina a quien le comentó lo siguiente: “Conmigo se transformó así porque el otro (por Agustín) le llenó la cabeza de una manera terrible. Estoy convencido”.

Thiago no soporta más a Alfa

Por su parte, el joven de González Catán se fue al cuarto en donde estaba Marcos a quien le hizo saber su molestia: “Yo fui sincero, no me gusta que le peguen en el piso a la gente y digo las cosas de frente, si a la gente no le gusta mi actitud me tendré que ir”.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: La confesión de Agustín desató muchas críticas en redes sociales

Finalmente, Thiago aseguró que la relación que tiene con Alfa no da para más: “No lo aguanto más a Alfa, pero tengo que convivir. Lo último que vine a hacer es a jugar, vine a conocer gente, disfrutar”.