‘Gran hermano 2022’: Tomás Holder analiza su eliminación del reality

Tomas Holder fue el primer eliminado de Gran hermano 2022. El participante recalcó que sabía a lo que se atenía cuando decidió participar en el reality. No obstante, recalcó que en la vida real no es nada de lo que se ve en el personaje que al parecer no cayó bien ni entre el público ni entre sus compañeros.

Tomás Holder reacciona a su eliminación en ‘Gran hermano’

El exparticipante de Gran hermano 2022 habló con Santiago Moro sobre su participación y subrayó que sabía el riesgo que corría al jugar con su personaje. “La gente mayor quizás no iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué, acotó.

Lee también: 'Gran hermano 2022': Surge el romance entre Constanza y Alexis

Tomás Holder no guarda rencor a sus compañeros ya que sabía perfectamente que se trataba de una competencia de estrategia. No obstante, contó que no quiso mostrar su lado más vulnerable (su historia de superación), ya que no quería dar lástima.

“No quería pegarme a mi historia para dar lástima, nunca fue mi intención: quería entrar, jugar y divertirme. Siento que mucha gente que entra con esta historia de dar lástima y todo, pero es un juego. Sentía que quería jugar fuerte”, indicó.

No obstante, en el programa muchas veces lo tildaron de soberbio.

“Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico súper compañero, amiguero, me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje”, se justificó.













Tomás Holder habla de sus compañeros en ‘Gran hermano 2022’

Aunque su personaje haya sido lindo pero incomprendido, según su criterio, Tomás Holder resaltó que la estrategia de sus compañeros también fue buena, como por ejemplo el hecho que Martina salvara a Alfa.

“No creo que se haya equivocado y creo que fue lo mejor para el grupo”. Asimismo, confesó que para su criterio la persona más fuerte de la casa es Martina, a quien le tenía mucha y para él “Juan hablaba mucho, pero jugaba poco”.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’ EN VIVO ONLINE GRATIS: cómo ver el reality las 24 horas del día

Finalmente, cuando el conductor de Gran hermano le mostró las nominaciones del resto de participantes precisó que de la única de la que no se lo esperaba era de Daniela ya que siempre iba a hablarle.