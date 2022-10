'Gran hermano 2022': Tomás Holder es el primer eliminado

Los concursantes de Gran hermano 2022 vivieron su primera gala de eliminación este domingo 23 de octubre. Tomás Holder, Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Walter Santiago “Alfa” fueron los participantes nominados por sus compañeros para abandonar el programa. Sin embargo, Martina Stewart Usher ganó la prueba de líder, por lo que tuvo la opción de salvar a alguno de sus compañeros, eligiendo a Walter.

Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardín se enfrentaron en la siguiente fase para conocer al primer eliminado del reality. Tras la votación del público, fue salvado Marco, al obtener 17%, el porcentaje en las votaciones de eliminación.

A la última ronda, llegaron Tomás Holder y Agustín Guardín. Después de la once y media del domingo, Santiago del Moro, conductor del programa, anunció que el primer eliminado era Tomás Holder.

Tras la salida de Tomás Holder del programa, el presentador del show anunció que obtuvo el 59.49% de los votos del público, mientras que Agustín Guardín alcanzó el 40.6%.

Tómas Holder se despide de ‘Gran hermano 2022’

Antes de retirarse del set, Tómas Holder agradeció al público y se despidió de sus compañeros, quienes aún permanecen en el programa.

“La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, pero disfruten la casa. Es una oportunidad única, y sepan que cuando se van, no es algo malo, afuera los espera la gente que los ama y su vida sigue”, expresó Holder.

¿Cuánto es el premio de ‘Gran hermano’ 2022?

El ganador de Gran hermano 2022 se lleva 15 millones de pesos argentinos, cerca de 100 000 dólares.