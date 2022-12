'Conejo' explota con escena de celos de 'Coti': "No cuentes más conmigo"

El ambiente de Gran hermano está cada vez más tenso. El ingreso de tres exparticipantes y la integración de dos nuevos concursantes han alterado las aguas de la casa más famosa de Argentina. Este es el caso de Coti y Conejo, quienes mantienen una relación amorosa desde las primeras semanas del reality; sin embargo, estarían a punto de separarse debido a los celos de la joven.

Coti y Conejo se pelean por Romina

Alexis, mejor conocido dentro de la casa como Conejo, estuvo hablando con Romina antes de la gala de repechaje. El concursante le contó algunos asuntos familiares y detalles de su madre en una charla, algo que le desagradó a Constanza.

Cuando la pareja estuvo sola en el patio, Coti no tardó en reprocharle su accionar, algo que molestó a Alexis.

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, respondió ella mostrando sus celos, mientras su pareja intentaba restarle importancia. “Si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, afirmó antes de levantarse y alejarse.

Muy molesto por la situación, el Conejo la siguió dentro de la casa, pero se sorprendió cuando ella le entregó la cadenita que él le regaló. Esto lo enfureció y no dudó en usar palabras fuertes. “No contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotud... de mierd...”, expresó molestó El Conejo.

Juliana volvió a la casa

Para empeorar el humor de Coti, esta fue impedida de realizar la votación para el repechaje. Y es que mientras estaba en el sauna con sus compañeros, vio una pelota caer desde afuera de la casa.

Ella se acercó para leer el mensaje de la calle. “Coti, Martina es la única que te banca afuera para sacar a J”, decía el recado. Santiago del Moro fue el encargado de comunicarle a Coti que sería sancionada y su castigo fue que estaba prohibida de votar.

Por su parte, Alexis entró al confesionario para dar su voto a Juliana. Para mala suerte de Thiago, hubo un empate entre Daniela y Juliana con dos votos. Siendo el Conejo, el líder de la semana, su voto valía doble y fue el encargado de desempatar. Por lo que la pareja de Maxi fue la elegida para regresar nuevamente a la casa.