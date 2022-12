Daniela se entera que Thiago se sentía asfixiado con ella: "Me dibujó las cosas de otra manera"

Daniela vivió un duro momento tras su eliminación de Gran hermano. La participante escuchó algunas declaraciones que hizo Thiago sobre ella y rompió en llanto.

Santiago del Moro fue el encargado de revelar el material audiovisual donde Thiago señalaba que estaba harto de tener encima a Daniela durante su estadía en el reality.

'Gran hermano 2022': Daniela se entera que Thiago no la soportaba

La relación de Thiago y Daniela fue muy cuestionada ya que la joven le llevaba varios años de diferencia. Además, que sus encuentros sexuales causaban incomodidad en los integrantes de la casa de Gran hermano.

Sin embargo, Daniela nunca imaginó que Thiago era uno de sus detractores. Santiago del Moro aprovechó la oportunidad luego que la joven fuera expulsada para hablar con ella sobre su experiencia en el reality.

“Hay mucho para poner de Thiago. La queja de él siempre fue que eras demasiado invasiva, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho...Y en un momento también empieza a hablar y dice que ojalá que entre alguien que a vos te guste así te sacaba de encima”, contó Santiago del Moro tras ponerle el primer video.

'Gran hermano 2022': Daniela acepta que se equivocó con Thiago

Luego de escuchar las cosas que les decía Thiago a sus compañeros en Gran hermano, Daniela rompió en llanto y reconoció que se había equivocado con el joven de 19 años.

“Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero él no me decía las cosas así. Me decía otra cosa. O me lo dibujaba de otra manera diciéndome que estábamos bien, que le gustaba estar conmigo...No me decía tampoco que era pesada”, recalcó.

Asimismo, la participante reconoció que de haber conversado esta situación habría sido menos intensa.

“Si hubiera sido sincero desde el primer momento yo no lo presionaba tanto. De hecho, yo sentía que tenía presión de él hacia mí. Cuando voy a hablar le digo: ‘Thiago, me está pasando esto, esto y esto con vos. Cóntame que te pasa conmigo y vemos qué hacemos’”, relató.

