Harry Styles sobre sus escenas candentes en 'My Policeman': "Son tiernas, amorosas y sensibles"

La estrella musical Harry Styles, atraviesa un buen momento en su carrera. Además de su innegable éxito como solista, el exintegrante de One Direction se ha abierto camino en la actuación con varios papeles. El nuevo nicho de Styles ha tenido un buen recibimiento de parte de la crítica y de sus seguidores.

En una reciente entrevista a la revista Rolling Stone, el cantante se animó a hablar de sus nuevos proyectos, como su participación en la película ‘My Policeman’. El film donde interpreta a un personaje gay lo ha puesto aún más sobre los reflectores. En la portada del magazine que lleva el título: “¿Cómo Harry Styles se convirtió en el hombre más buscado del mundo” reveló detalles que te compartiremos en esta nota.

Harry Styles y 'My Policeman'

En 'My Policeman', Harry Styles interpreta a un policía gay que vive en la época los años 50. El hombre se enamora de un curador de museos y mantiene una relación clandestina con este. Como se receurda, en esa década, las relaciones homosexuales eran mal vistas. Sin embargo, según el cantante, esta propuesta planea mostrar un lado más sensible del amor y el sexo entre personas del mismo género.

“Gran parte del sexo gay en las películas consiste en dos tipos enfrentándose, y eso le quita la ternura. Habrá, me imagino, algunas personas que lo vean que estaban muy vivas durante este tiempo cuando era ilegal ser gay, y [Michael] quería mostrar que es tierno, amoroso y sensible”, señaló el artista que realizará varias escenas candentes.

Asimismo, Styles recalcó que la película es una muestra de cómo cada persona va descubriendo su sexualidad. “Obviamente es bastante insondable ahora pensar, Oh, no podrías ser gay. Eso fue ilegal. Creo que todos, incluyéndome a mí, tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella. No es como 'Esta es una historia gay sobre estos tipos siendo homosexuales'. Se trata de amor y de tiempo perdido para mí”, subrayó.

La música y la actuación: dos cambios de escenarios

Durante la entrevista, Harry Styles señaló que gracias a la actuación adquirió un nuevo aprendizaje, aunque en su momento fue chocante por ser dos mundos completamente distintos.

“En la música, hay una respuesta tan inmediata a lo que haces. Terminas una canción y la gente aplaude. Cuando estás filmando y dicen 'corten', tal vez haya una parte de ti que espera que todos comiencen a aplaudir, [pero] no lo hacen. Todos, obviamente, vuelven a hacer su trabajo, y dices, 'Oh, mierda, ¿fue tan malo?'”, señaló el artista.