Henry Cavill: "Hay un futuro tan brillante para Superman”

Henry Cavill tuvo una aparición en la reciente película Black Adam como Superman y el actor se mostró emocionado por volverse a poner en la piel del entrañable personaje, razón por la cual se animó a contar detalles sobre los nuevos proyectos que vendrían con el héroe de DC.

Henry Cavill usó el traje de Man of Steel

Durante la entrevista con Josh Horowitz en MTV, el británico confesó que se encontraba grabando The Witcher de Netflix cuando le llegó la propuesta de volver a encarnar a Superman, pero con la condición de mantener la información en absoluto secreto.

Pero no solo eso, el artista señaló que decidió usar el primer traje del hombre de acero que tuvo en Man of Steel del 2013.

“Elegí ese en particular debido a la nostalgia asociada al traje. Era increíblemente importante para mí estar allí y disfrutar ese momento. Ese es uno de los mejores momentos de mi carrera. Se siente genial tener la oportunidad de usarlo de nuevo”, comentó Cavill.

Habrá más proyectos con Superman

Su aparición en Black Adam como Superman luego de haber estado cinco años alejado del personaje es una pequeña muestra de lo que vendrá más adelante con el superhéroe. Así lo confirmó Henry Cavill, quien dio algunos detalles de su destino como el exitoso personaje.

Asimismo, el actor reveló tendrá la oportunidad de encarnar al personaje de Marvel en varias películas.

"Hay un futuro tan brillante por delante para el personaje, y estoy muy emocionado de contar una historia con un Superman enormemente alegre", mencionó.

Cabe recalcar, que probablemente Warner Bros estaría aceptando algunos guiones para una secuela de Man of Steel.

"En este momento no puedo compartir nada pero con el tiempo, podré compartir y todos escucharán todo lo emocionante de las cosas por venir”, indicó.

Por otro lado, el actor se refirió acerca de la contratación de James Gunn por Warner Bros. Como se recuerda, el director estuvo a cargo de la película de Marvel Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad. Frente a ello, Henry Cavill bromeó con la posibilidad de alternar entre ambos universos cinematográficos ya que “Gunn” pudo hacerlo.

Desde hace un tiempo vienen saliendo a la luz rumores que el británico se uniría a Marvel's Loki.