Hermana de Thiago de ‘Gran hermano’ fue apuñalada en pelea vecinal

Los concursantes de Gran hermano han ganado mucha popularidad en los últimos meses; es por esa razón que sus familiares también están bajo el ojo público y se vuelven noticia. Ese es el caso de la hermana de Thiago Medina quien apareció en distintos medios, luego de haber sido atacada en una pelea vecinal.

Fue herida en pelea

Camila Ayelén Deniz reveló a través de su cuenta de Instagram, como se había dado la contienda en los primeros días del 2023. “Para aquellas personas qué me siguen bien intencionadas quiero comunicarles que gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”, escribió en una publicación.

“Todo comenzó supuestamente por una jarra que creyeron que la tenía Lautaro, mi hermano, pero no era así, estaba en la casa de la chica que estaba festejando su cumpleaños o fue una excusa como para pelearse con mi hermano”, contó la joven de González Catán, quien aseguró que la vecina le tenía “bronca” por interponerse en las peleas de su hijo.

Para aclarar lo sucedido, Camila se dio la vuelta para buscar a su hermano Lautaro, pero fue atacada. “Me agarró la hermana por la espalda y me dio 2 puñaladas (...) habiendo presencia policial me apuñalaron, al verme ensangrentada me subieron al patrullero llevándome al hospital del 32”, continuó su relato.

El padre de Thiago fue detenido

Esta no es la primera vez que la familia de Thiago se ve involucrada en un escándalo. Dos meses atrás, el padre del participante, Julio Ricardo Medina, también fue detenido por golpear y amenazar a su hijastra.

En el acta policial, se explica que el hombre de 54 años llegó a su casa en estado de ebriedad e inició una fuerte discusión, razón por la cual Camila salió a defender a sus hermanos y su padrastro la agredió físicamente.