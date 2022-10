‘House of the dragon’, capítulo 8: fecha y hora de estreno

House of the dragon, precuela de Game of thrones, nos ha dejado con la miel en los labios con lo ocurrido en el capítulo 7. Entérate el día y la hora en que será estrenado el episodio 8 de esta excepcional serie.

'House of the dragón': ¿qué pasó en el episodio 7?

La familia Targaryen termina por separarse, esto después de la pelea entre Rhaenyra y Alicent, donde el hijo del Rey termina perdiendo un ojo por culpa de Jacaerys, hijo mayor de la princesa y heredera al trono.

El episodio 7 finalizó con la nueva unión entre Daemon Targaryen y Rhaenyra, quienes contrajeron matrimonio con el único objetivo de derrotar a Alicent y a sus hijos para poder reclamar lo que les pertenece. La alianza se llevó a cabo tras la supuesta muerte de Laenor Velaryon.

‘House of the dragon’: ¿qué veremos en el capítulo 8?

En el tráiler promocional se puede evidenciar que habrá más cambios, incluyendo la posible muerte de uno de los personajes principales. La producción continúa "matando" a personajes claves y al parecer será Lord Corlys el que se lleve la peor parte en el próximo episodio.

También se pudo ver a Rhaenys Targaryen sentada en el trono, mientras que la ausencia de Corlys estaría significando la muerte del aliado del rey Viserys. Cabe resaltar que Daemon revela que Velaryon recibió una herida durante la batalla en los Peldaños de Piedra.

‘House of the Dragon’: hora de estreno del capítulo 8

El episodio 8 de House of the dragon llegará este próximo domingo 9 por HBO MAX a las 20:00 p.m. (hora peruana).

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 19:00 horas

19:00 horas México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 21:00 horas

21:00 horas Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas (20:00 C, 18:00 P)