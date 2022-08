Milly Alcock, actriz que interpreta a Rhaenyra Targaryen en 'House of the Dragon', brinda detalles de su personaje

La actriz Milly Alcock brindó una entrevista a un medio donde cuenta detalles sobre cómo se preparó para dar vida a la princesa Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’.

Milly Alcock dio detalles sobre la construcción de su personaje

La iluminación de los sets de 'House of the Dragon' es muy diferente a las demás producciones. “Toda la iluminación que ves en el programa tendría personas que vendrían y prenderían fuego a todo y el set se calentaría increíblemente. Me ponía muy sudoroso y me paraba así (extiende los brazos) con dos chicas con secadores de pelo. Así que todo fue muy glamoroso”, dijo la actriz.

Otra de las cosas que tuvo que aprender para la realización de su personaje son los movimientos para “dominar al dragón”: “Alguien te guiaría a través de los movimientos de cómo te vas a mover para que puedas adelantarte a cómo el dragón iba a girar", dice ella. "Entonces te levantaban y te echaban aire. Fue realmente divertido. Pero no sabía qué hacer con mi cara [expresiones]. No he hecho nada de acción. En realidad, no te estás moviendo, solo vas a… algún lugar”, agregó.

Milly Alcock confesó qué sintió al ver el segundo capítulo de la serie

Hace unos días, se estrenó el segundo capítulo de la serie ‘House of the Dragon’ en la plataforma de HBO y muchos de los fanáticos ya comenzaron a hablar sobre ella y crear nuevas teorías. Uno de los momentos que causó más revuelo fue cuando el rey Viserys I Targaryen tomó la decisión de elegir a Alicent Hightower como esposa tras la muerte de su amada Aemma Arryn.

Decisión que no solo sorprendió a los seguidores de la serie, sino también a los mismos actores. Un ejemplo de esto fueron las declaraciones de Milly Alcock, quien interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen.

"Es como que Rhaenyra no puede procesarlo. Su cerebro está paralizado en ese momento. Su mundo se viene abajo y es la mayor traición que puede sufrir, ya que es muy personal y fue apuñalada por la espalda. Justo comenzaba a recomponer la relación con su padre Viserys cuando ocurre esto", explicó la actriz para el medio ‘The wrap’.