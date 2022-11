Hugo Paz a Tania en 'La isla de las tentaciones': “Cada vez soy más feliz contigo”

La relación entre Tania y Hugo Paz se vive a flor de piel en La isla de las tentaciones. En el último programa, el joven confesó estar ilusionado con la situación que vive actualmente con su compañera y la cual -según él- fue totalmente inesperada.

'La isla de las tentaciones': La declaración de Hugo Paz a Tania

Tania y Hugo Paz aprovecharon una de las fiestas de Villa Playa para conversar a solas. Los participantes de La isla de las tentaciones fueron captados por las cámaras hablando en la cocina sobre sus sentimientos.

El joven derritió a su conquista con unas dulces palabras que fueron muy comentadas en 'El debate de las tentaciones'. "A mí me encanta, de una manera que tú no sabes, que tú cada día estés más cerca de mí. Que me busques y te acerques (...) Cada vez estoy más feliz de estar contigo. Y de bailar contigo. Y de hacer el gilip**** contigo", confesó Paz.

Hugo se sintió iluminado en ese instante y recalcó que nunca imaginó vivir una situación tan romántica en el programa. "Todo lo que le digo a Tania me sale de corazón. El haberme ilusionado con Tania aquí no me lo esperaba", aseveró.

'La isla de las tentaciones': Tania feliz con declaración de Hugo Paz

Tania ha demostrado que corresponde a los sentimientos de Hugo Paz y se mostró feliz con las palabras que le dijo, especialmente cuando le confesó que era muy feliz con ella.

La joven dejó de lado a su novio Samuel y le dio unos mensajes provocadores al soltero. En ediciones pasadas Hugo le hizo unos masajes en la piscina y las imágenes terminaron por afectar duramente a Samuel, quien ahora también buscará pasar la página.

Desde el inicio de La isla de las tentaciones, Tania fue duramente criticada por dejarse llevar por los encantos del soltero, aunque ahora su novio se encuentra pasando por la misma situación.