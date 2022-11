‘Interstellar’: ¿Qué fue de los actores que protagonizaron la película?

Interstellar es considerada una de las obras cinematográficas más populares de la ciencia ficción dirigida y producida por Christopher Nolan. La película llegó a los premios Oscars con cinco nominaciones y ganó en la categoría de mejores efectos visuales.

Pero no solo eso, además del interesante argumento presentado en el guion, la cinta contó con un gran equipo de actores quienes se encargaron de inmortalizar la aventura de Joseph Cooper, exingeniero y piloto de la NASA que buscaba un mejor lugar para vivir que el planeta Tierra, el cual estaba con sus años de vitalidad contados.

A continuación te contamos que pasó con el cast en la actualidad.

Lee también: 'Grease': datos que no sabías sobre la exitosa película



Matthew McConaughey

Luego de esta película, Matthew McConaughey destacó por su actuación en la primera temporada de True Detective. En el año 2017 actuó en The Dark Tower, adaptación de la obra de Stephen King. Luego, en el año 2019, tuvo una aparición en The Gentlemen y finalmente, publicó sus memorias en el 2020 con el título Greenlights. Por último, también prestó la voz para Buster Moon en la cinta Sing y Sing 2, la cual podría tener una tercera entrega en el 2024.

Anne Hathaway

La ganadora del Oscar por Les miserables participó en diferentes producciones luego de la afamada cinta. Recientemente, en el 2020 estuvo en la película The Last Thing He Wanted. Ese mismo año también apareció en Las brujas. Finalmente, en el año 2021 estuvo en Locked Down y al mismo tiempo que participó en la miniserie WeCrashed.

Lee también: 'Reservoir dogs': ¿dónde están ahora los actores de la película?



Michael Caine

El artista británico, ganador de dos premios Oscar a mejor actor de reparto por Hannah y sus hermanas y The Cider House Rules, anunció su retiro de la actuación en el 2021, debido a un problema en la columna vertebral que afecta sus piernas.

Jessica Chastain

Luego de Interstellar, estuvo en grandes producciones como The Martian, Dark Phoenix e It: Capítulo Dos. Sin embargo, el año 2021 ha sido el más destacado luego de participar en The Eyes of Tammy Faye, película que significó su premio Oscar a Mejor Actriz.