‘Supervivientes 2023’: Patricia Donoso quiere abandonar nuevamente la competencia

La nueva temporada de Supervivientes apunta a ser la edición más extrema, pues en solo un par de días ya hubo un intento de abandono.



La influencer Patricia Donoso amenazó con dejar el reality a solo tres días de su estreno. Desde el debate, el conductor Ion Aramendi y su esposo Charles la animaron a quedarse. Sin embargo, este martes manifestó -nuevamente- su deseo de volver a España.

Patricia Donoso quiere abandonar ‘Supervivientes 2023’

Aunque parecía haberse convencido con las palabras de aliento de su esposo Charles, la mujer mostró su molestia con su pareja. Según Donoso, su compañero de vida no fue sincero con ella.

“Lo que me dice en realidad tiene razón. Yo soy una persona que se marca un objetivo y que lo cumple, pero me molestó que teníamos pactado que no me llamaría nunca y lo peor es que llevo siete años casada y sé perfectamente cuando mi marido está mintiendo. Y mi marido estaba muy forzado en esa llamada. No creo que quisiera que me quedara”, le dijo a Carlos Sobera.

Carlos Sobera intentó convencerla

El conductor del debate, Carlos Sobera, estuvo casi media hora dándole palabras de apoyo para convencerla de no abandonar el reality. El presentador le aseguró que "decepcionaría a muchos de tus seguidores y familiares que confían en ti, además de la cadena y la productora".

La influencer anunció que su decisión ya estaba tomada y no quería molestar todos los programas con su deseo de abandonar la competencia. Finalmente, la amante de Ortega Cano explicó que se quedaría a hacer los retos con sus compañeros y abandonaría el programa al término.

Antes de terminar la gala, Sobera anunció: “Patricia Donoso no abandona, de momento”. Todo parece indicar que Jorge Javier tendrá que encargarse del tema en el siguiente programa.

A Patricia Donoso no le ayudaron las palabras de su chico 💣



🏝 #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/9cHVumC0QW — Supervivientes (@Supervivientes) March 7, 2023