Janet Barboza criticó a Cachaza por dejar “pelado” a Rafael Cardozo: “Debiste dejarle un plato o un vaso”

El noviazgo que tuvieron Rafael Cardozo y Carol Reali sigue dando que hablar. Hace semanas, la modelo presentó a su nueva pareja. Rafael brindó una entrevista en la que reveló algunos detalles de lo que fue su relación con ‘Cachaza’.

Janet Barboza criticó a 'Cachaza' por llevarse todos los muebles del departamento que compartía con Rafael Cardozo

A raíz de sus declaraciones, han sido varios los programas que se han sumado a los comentarios de esta relación. América hoy no fue la excepción y sacaron una nota sobre Rafael Cardozo y Carol Reali con detalles del desaparecido amorío.

Janet Barboza tomó la posta y fue la primera en criticar a Cachaza por irse del departamento que compartía con el brasileño, llevándose todos los muebles. La conductora indicó que una relación de 12 años no puede acabar así.

“Después de 12 años, que es un cuarto de vida prácticamente con alguien, esperas un poco de respeto, un poco de tino, y no dejarlo pelado, como lo han dejado a Rafael”, expresó la Rulitos.

La conductora ironizó la queja de Rafael Cardozo al reclamar lo sucedido en su relación. “Rafael ha salido a reclamar. Debías dejarle un plato, un tenedor o un vaso”, indicó. Su comentario provocó la risa de sus demás compañeros de trabajo.

Las palabras de Rafael Cardozo sobre su expareja ‘Cachaza’

Rafael Cardozo sostuvo una entrevista en donde criticó a Carol por no guardar “luto” a su relación. “He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado”, comentó mortificado.

Por último, el exguerrero indicó que cuando uno entra a una nueva relación, tiene que guardarle un respeto a la anterior. “Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, comentó.