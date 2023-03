Janet Barboza le respondió a María Pía Copello por entrevista con Rafael Cardozo: "La exclusiva la gana quien la consigue"

María Pía Copello alzó su voz en protesta luego de que América hoy tuviera como invitado a Rafael Cardozo. Ante ello, Janet Barboza decidió utilizar las redes sociales para responder a la conductora de Mande quien mande.

Janet Barboza 'parcha' a Maria Pía Copello

Rafael Cardozo decidió aparecer en América hoy para hablar sobre su ruptura con Carol Reali 'Cachaza'. Sin embargo, nunca imaginó que su presencia desataría una guerra entre dos programas del canal 4.

María Pia Copello aprovechó su espacio televisivo para protestar porque le habían quitado la exclusiva. "Hoy, supuestamente, teníamos a Rafael Cardozo. Me parece increíble que lo llamen. La promo está lanzada desde el jueves" indicó en un primer momento. "Rafael se deja llevar por el presupuesto y aparece en el programa de la mañana. Sí me sorprende, las producciones no podemos actuar así, lo digo con respeto sobre todo" finalizó.

Ante ello, Janet Barboza decidió responderle de manera directa a través de Instagram. "No lo vi me contaron. Todos los conductores vamos a defender a nuestros equipos. Todos los equipos harán lo imposible para conseguir la primicia, la exclusiva la gana quien la consigue. No se pide permiso para buscar contenido", escribió la conductora.

Además, resaltó que el público es quién -finalmente- termina contento. "Ustedes ganan porque todos nos esforzamos", dijo Janet Barboza.

Además, también se refirió a la polémica en su programa. "(Edson Dávila: ¿Y el aclare?) Eso lo dejo para las redes, acá somos profesionales y aquí venimos a divertirnos y venimos a buscar la primicia como todos, que les vaya bien a todos, voy a hacer mi canción como Shakira y Bizarrap", declaró.

La conductora de 'América hoy' le respondió a María Pía Copello

