Janet Barboza le responde María Pía Copello por entrevista a Rafael Cardozo: “No vamos a pelear como las vecinas”

Janet Barboza no tardó en responder a las acusaciones de María Pía Copello. La conductora de Mande quien mande salió al frente para quejarse que América hoy entrevistó a Rafael Cardozo cuando ya habían pactado una entrevista con él.

Janet Barboza encara a María Pía Copello

A través de sus redes sociales, la popular ‘rulitos’ manifestó que la producción de América Hoy se había comunicado con Rafael Cardozo desde que regresó a Qatar el año pasao.

“Venimos negociando con Rafael Cardozo desde que regresó de Qatar. Mañana (hoy) aclaramos el asunto, nosotros no vamos a pelear como las vecinas”, escribió la conductora. Esto último, haciendo referencia a las disputas entre Magaly Medina y Andrea Llosa.

María Pía Copello arremetió contra ‘América Hoy’

María Pía Copello se mostró incómoda con la entrevista de Rafael Cardozo en la mañana, puesto que habían promocionado la primicia desde una semana atrás.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, sentenció.