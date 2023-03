Janet Barboza prometió ayudar a un perrito afectado por el huaico: "Me comprometo con este caso"

Janet Barboza siguió informando sobre los últimos acontecimientos entorno a las fuertes lluvias y huaicos que azotaron Lima y el norte del país. La conductora de América hoy se conmovió después de conocer la historia de un perrito, quien fue golpeado por las rocas durante la emergencia.

Janet Barboza se compromete a ayudar al can

La popular 'Rulitos' no pudo evitar conmoverse cuando le contaron que un perro quedó herido cuando le cayeron rocas durante las lluvias. "Me comprometo a ver este caso personalmente, porque no puedo ver este tipo de situaciones tan dolorosas. Necesitamos que este perrito sea atendido, SOS de emergencia. Comuníquense con la producción", expresó la presentadora.

Debido a la fuerza de la naturaleza, muchas familias lo perdieron todo. Por este motivo, sus compañeros también decidieron ir las zonas afectadas para brindar donaciones a los más necesitados. Barboza espera que el animalito pueda recuperarse lo más pronto posible.

Federico Salazar se molestó con Brunella y Janet

Las presentadoras de América hoy se mostraron preocupados por los animales y pidieron ayuda a los rescatistas para que salven a las mascotas. "¿No podrían ayudarlos para rescatarlos? ¿No hay forma de ayudarlos? ¿No hay rescatistas? No sé si hay rescatistas, ¿No se podría intentar rescatar a los animalitos?", se preguntaron las conductoras.

Ante los reclamos de sus compañeras, Federico les respondió a ambas mujeres de la siguiente manera: "La señora del serenazgo dijo ‘qué vale más, la vida humana o los animalitos’… Janet, Brunella, es como si nos sacaran de nuestra casa y ya no podemos regresar, y ya no tenemos nada", declaró el periodista.

Peso a ello, Barboza no se quedó callada e insistió que también deben prestar atención a las mascotas.