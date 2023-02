Janet Barboza sacó del aire a Rosángela por 'mecha' con Brunella: “Mejor dejemos esta conversación para otro día”

Nueva polémica en el programa América hoy. Esta vez, las protagonistas de esta historia son Rosángela Espinoza, Brunella Horna y Janet Barboza. La influencer le increpó unas declaraciones sobre ella a la esposa de Richard Acuña. Ante esto, la popular Rulitos tuvo que intervenir y terminar el enlace en vivo.

Rosángela Espinoza le increpó comentarios a Brunella Horna

Al inicio del enlace, Rosángela saludó a Brunella y la increpó por sus polémicas declaraciones. “Hola Brunella, contigo quería hablar. Quiero las disculpas del caso, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, expresó la Chica selfie.

La molestia en Rosángela fue notoria y le recordó a la Baby Brune su pasado amoroso con Renzo Costa. “Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, acusó Espinoza.

Los panelistas intentaron apaciguar la situación y cambiar de tema. Sin embargo, la influencer siguió confrontando a Brunella.

Janet Barboza cortó enlace con Rosángela Espinoza

Janet Barboza tuvo que intervenir y cortar el enlace para evitar que la confrontación entre Rosángela y Brunella se saliera de control.

“Entendemos tu malestar, pero no nos podemos hacer cargo de lo que hagan o digan en otros programas. El día de hoy no te has despertado de un buen ánimo, también lo entendemos. Mejor dejemos esta conversación para otro día, cuando estés más tranquila y que sepas que aquí en América Hoy, te respetamos, te queremos”, aseveró la popular Rulitos.

De esta manera, Barboza despidió a Rosángela. Antes de cortar el enlace, le aclaró que cuando quiera volver a hablar con ellos, deberá estar con un mejor ánimo.

“Y cuando quieras enlazarte con nosotros de un mejor ánimo, vas a ser siempre bienvenida. Y si tienes algo que aclarar con otras personas, usa tus redes sociales, hazlo, aclara”, aconsejó la Rulitos.