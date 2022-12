Janet Barboza revela que se compró departamento con su sueldo de ‘América hoy’

En el más reciente programa de América hoy se presentó un informe sobre cuánto estarían pagando los famosos que viajaron a Qatar para vivir de cerca el Mundial. La conductora Janet Barboza se mostró muy sorprendida al enterarse que Cachaza se estaba quedando en un hotel que cobraba 4000 soles por noche.

Janet Barboza se compró su departamento

Janet Barboza comentó que ese precio eran tres cuotas de su departamento, para sorpresa de sus compañeros, quienes creían que vivía en casa propia. Sin embargo, la popular Rulitos aseguró que recientemente había comprado un departamento.

“Ustedes lo que no saben es que con lo que he trabajado este año en América hoy, lo he invertido en la compra de un departamento. Cada cuota que pago me cuesta 1700 soles”, dijo Janet Barboza.

Edson Dávila no dudó en molestar a su compañera con sus comentarios hilarantes: “Pero si estuvo como 30 años en La Movida”, comentó Giselo.

Janet Barboza asegura que tiene pocos ‘retoquitos

Janet Barboza sorprendió a sus compañeros de América hoy al asegurar que se había hecho menos arreglos en el rostro que ellos.

En un último informe sobre las cirugías, Barboza señaló que quería realizarse el mismo procedimiento que Andrea San Martín, quien se hizo una cirugía para quitarse papada.

“Qué se ha hecho, yo también quiero... Aunque no parezca, yo soy la que menos arreglitos tiene. Todos ustedes me ganaron sobre todo tú Edson”, comentó la popular Rulitos.