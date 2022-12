Javier Crespo se consagró campeón de 'La voz España 2022'

Merecido. Javier Crespo se coronó campeón de La voz España 2022 tras derrotar en la batalla final a Génesis de Jesús.

La Gran Final contó con la presencia de invitados de lujo. Ana Mena, Raphael, Manuel Carrasco, Malú, María José Llergo y Melendi llegaron al plató para deslumbrar al público con sus voces.



Pero esa no fue la única sorpresa. Los coaches Laura Pausini, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi se juntaron para realizar una maravillosa versión del tema 'El patio'.

Lee también: 'La voz España': jueces reprochan a participante por imitar a Sebastián Yatra [VIDEO]

Además, Ana Mena se dio el gusto de cantar 'Música ligera' con los cuatro finalistas: Génesis, Ana, Sergio y Javi.



En tanto, Pablo López, coach que no logró llegar a la Gran Final con ninguno de sus talentos, fue el protagonista de dos momentos inolvidables: el primero, al ser sorprendido por sus tres ganadores de las ediciones pasadas del reality de canto (Helena Bianco), Andrés Martín y Pol Calvo); y el segundo, al estrenar su nuevo tema ‘Quasi’.



Sin embargo, lo mejor de la noche fue la participación de Rafael, quien cantó ‘Victoria’, dejando maravillados al público, coaches, invitados y a los 52 participantes que pasaron por la presente temporada de La voz España 2022.

Tras estas sorpresas, se conoció al ganador. Eva González, como es costumbre, mencionó el nombre, dando como ganador a Javier Crespo.



Antonio Orozco, su entrenador, estalló de felicidad. Y no es para menos, pues es la primera vez que el coach catalán gana en La voz España.

"Yo no me esperaba en ningún momento ganar este trofeo. Yo creo que hay una recompensa al esfuerzo, a la dedicación y a las ganas que le he puesto. Estoy muy orgulloso y muy contento. El mensaje es claro: el que la sigue, la consigue", indicó Javi Crespo.