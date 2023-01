Jazmín Pinedo confirmó que está en salidas con el uruguayo Pedro Araujo

Jazmín Pinedo despejó todas las dudas que había sobre una posible nueva relación. En el programa Más espectáculos, confirmó que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, y que está saliendo con el uruguayo Pedro Araujo.

Jazmín Pinedo sobre su relación con Pedro Araujo: "Hoy no tengo enamorado, pero estoy muy ilusionada"

La modelo explicó que después de cuatro años se ha vuelto a sentir ilusionada. Sin embargo, dejó en claro que todavía no son enamorados: “Hoy no tengo enamorado, pero estoy muy ilusionada, estoy pasando un momento muy bonito. No pensé que pudiera conocer a alguien que me mueva la alfombra. Estoy contenta y feliz. Me estoy dando la oportunidad después de cuatro años de conocer a una persona que hasta el momento todo es muy bonito”.

Además, Jazmín brindó detalles sobre cómo se conocieron: “Nos conocimos en la boda de mi hermana. Es familiar del esposo de mi hermana. Nos conocimos de casualidad, comenzamos a hablar como amigos”.

Cuando se le preguntó si era un amor a distancia, ella expresó que van a intentar siempre verse y no estar mucho tiempo lejos: “No, ¡qué amor a distancia! no es amor a distancia porque nosotros nos hemos visto en varias oportunidades. Vamos a buscar seguramente la forma de vernos: él va a venir (a Perú) y yo a ir (a Uruguay), y así”.

Jazmín Pinedo aseguró que Gino Assereto fue la primera persona en saberlo

La modelo explicó que Gino Assereto fue la primera persona a quien le contó sobre esta relación, porque son como una familia: “Gino Assereto fue la primera persona en saber que salía con alguien porque lo conversé con él, porque somos buenos amigos, somos familia, porque lo quiero muchísimo y eso jamás va a cambiar. Cuando comencé a darme una oportunidad con Pedro, lo conversé con él (Gino). Armamos los planes para vacaciones”.