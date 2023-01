Melissa Paredes lanza indirecta a Ethel Pozo: “El matrimonio de Brunella fue el mejor de todos"

Melissa Paredes volvió a la televisión, este 9 de noviembre, en la conducción del nuevo programa matutino Préndete de Panamericana Televisión. Paredes estuvo acompañada de Karla Tarazona y Metiche, donde habló sobre el evento más importante del mes: la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

La opinión de Melissa Paredes sobre la boda de Brunella Horna

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron el pasado sábado 7 de enero y el evento ha sido muy comentado en las redes sociales y programas de espectáculos.

Por ejemplo, durante la emisión de Préndete, los conductores alagaron el look de los novios. De hecho, Melissa Paredes indicó que ambos estaban muy elegantes.

“Impecables los dos. Es un look bastante sencillo, pero muy bonito, el de ambos, limpio. Me parece que Brunella estuvo limpiecita en cuanto a aretes, accesorios, no estuvo nada recargada y Richard, igual, ah, no lo vi con nada recargado”, comentó en un inicio.

Melissa Paredes ahora es conductora de Préndete junto a Karla Tarazona y Metiche

¿Melissa Paredes le lanza una indirecta a Ethel Pozo?

Por otro lado, el popular ‘Metiche’ aseguró que sería difícil superar la boda de ‘Baby Bru’ y el político: “Dudo mucho que en este año exista una boda capaz de superar la boda de Brunella Horna y de Richard Acuña”, indicó.

Ante ello, Paredes lanzó un dardo hacia su examiga Ethel Pozo: “Este año y el año pasado (2022), ha sido la mejor boda, la mejor boda”, afirmó.

Ethel Pozo se casó el año pasado con Julián Alexander y la boda fue muy criticada por su decoración.