Jennette McCurdy cuenta que fue presionada durante escena de beso en Icarly

Nickelodeon ha vuelta a estar en el ojo de la tormenta con la más reciente publicación del libro de Jennette McCurdy bajo el título 'Me alegró que mamá muriera', texto donde cuenta todo el abuso psicológico y emocional que recibió durante años por parte de su progenitora, quien fue la responsable de introducirla al mundo de la actuación contra su voluntad.

Dentro de uno de los pasajes de los tantos que están en su libro, hay uno donde relata cómo se sintió Jennette cuando fue presionada durante una de las escenas para el programa 'Icarly', donde tenía que besar a su colega Nathan Kress.

Un primer beso incómodo

Dentro de la serie 'Icarly', 'iKiss' fue uno de los episodios que más recuerdan los fans de la serie, ya que fue en ella donde los personajes de Sam y Freddie se besaron para estar a mano luego de un conflicto. Sin embargo, muchos desconocían lo que pasaba detrás de cámaras.

McCurdy lo describió como una experiencia traumática ya que no solo era el primer beso de su personaje, sino también de ella. Su malestar no está relacionado con su compañero de actuación, pero si lo eran distintos factores. El primero de ellos fue que no quería que su primer beso fuera así, ello añoraba con que fuera real; segundo, había una falta de privacidad con lo que ella soñaba que fuera ese momento y, por último, la presión y la ira que 'El Creador' (quien serían un pseudónimo para referirse a Dan Schneider) con la cual ejercía sobre ella para que moviera su cabeza mientras tocaba los labios de Nathan.

Todo aquel que volvió a ver esa escena, logró notar que Jennette mostraba signos de incomodidad; todo era inútil para ella debido a la carga que le generaba 'El Creador' y su madre. Según McCurdy, fueron un total de 7 tomas del beso debido a que 'El Creador' no estaba conforme con el resultado.