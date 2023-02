‘La casa de los famosos 3’: Nicole Chávez fue la última eliminada del programa

En esta última semana en La casa de los famosos 3, se llevó a cabo un complicado duelo entre varios participantes y Nicole Chávez terminó siendo expulsada del programa.

Y es que al ser una de las participantes más polémicas, su actitud con otros concursantes le jugó en contra, razón por la cual no recibió el apoyo del público durante la nominación.

Nicole Chávez habla sobre su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Luego de su eliminación, la joven actriz habló con la conductora Jimena Gállego sobre su paso por el reality.

“No me arrepiento de nada. Soy una joven inmadura en muchos aspectos, madura para otros. Creo que nunca dejé de ser yo, le gustara o no a la gente, eso ya es de cada quien”, declaró.

Cabe recalcar que, la hija de Julio César Chávez aceptó haberse encariñado con los miembros de la casa a pesar de haber tenido algunas discusiones con ellos.

“Son muchos sentimientos encontrados. Hoy yo le estaba diciendo a Dios que extrañaba mucho a mis papás, mi casa. Pero, por otro lado, aunque yo no quería y no era mi plan, me encariñé con mucha gente allá adentro”, aseguró.

Nicole Chávez opina sobre Rey Grupero y Dania Méndez

Asimismo, la influencer confesó que su amistad con el famoso Rey Grupero fue una de las más importantes.

“Allí adentro para mí era un pilar, era unas risas si yo estaba triste, llegaba y me sacaba una carcajada, para mí una persona excelente, lo quiero mucho y espero verlo en la final”, comentó.

Por otro lado, Nicole confesó no tenerle rencor a Dania Méndez, con la que tuvo una fuerte pelea dentro de la casa. Además, sostuvo que esperaba formar una amistad con ella cuando saliera del reality.

“Allá adentro en un día pasan 10 mil emociones, empiezas a veces con una psicosis y no sabes ni qué. Pero tuve los últimos días un acercamiento muy padre. Estoy segura que aquí afuera es que vamos a poder hacer una amistad real y le deseo lo mejor. Lo que pasó allá adentro, ahí se queda, sería muy tonto de mí, tomármelo personal”, afirmó.