John Kelvin arremete contra reporteros de Magaly Medina: “¿Para eso estudian?”

John Kelvin arremetió contra los periodistas de Magaly Medina luego de que estos fueron a entrevistarlo en una de las presentaciones que tuvo en una discoteca en Santa Anita.

Durante la última emisión del programa de espectáculo, Magaly TV, la firme, la conductora de televisión presentó unos chats de WhatsApp entre el cumbiambero y el productor de dicho programa: Patrick Llamo. En las imágenes se puede leer cómo John Kelvin ataca a los “urracos” que fueron a cubrir su evento el pasado fin de semana.

El cantante regresó a los espectáculos musicales luego de salir de prisión por agredir salvajemente a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán. De acuerdo con las imágenes propaladas por el programa de Magaly Medina, muchos de los asistentes pifiaron a John Kelvin.

Lee también: Dalia Durán rechaza animar en discoteca con John Kelvin: “No quiero más problemas”

John Kelvin sobre “urracos”: “¿Para eso estudiaron?”

Tras su show, el cantante fue abordado por los reporteros de farándula quienes le consultaron sobre las declaraciones en contra que hizo su expareja. Esto no fue del agrado de John Kelvin a tal punto que decidió escribirle al propio productor de Magaly Medina para despotricar contra los periodistas.

“Así fue mi primer show, estuvieron tus cámaras. La gente cantó, no había otro artista, solo yo, pero no creo que eso sea vendible para el programa. Tu reportero estuvo ahí, me dijo violador, pegalón, drogadicto. ¿Para eso estudian, para hacer preguntas así?”, indicó el exintegrante del Grupo 5.

Magaly Medina llama a Jhon Kelvin “pegalón”

Tras leer los chats, Magaly Medina enfiló sus baterías contra el cantante y lo calificó de “pegalón”.

“En la boca de este pegalón la mentira es vital, no sé por qué difama de esta manera a mi reportero. Mis reporteros no van a insultar al entrevistado, van a entrevistarlo con preguntas directas, que a ellos no les dé la gana de contestar no es culpa nuestra”, subrayó Medina.

Lee también: Hermano de John Kelvin arremete contra Karla Tarazona: “Cuando estuviste con él, parabas metida en la casa”

Jhon Kelvin se presentó el pasado fin de semana en la discoteca Holiday de Santa Anita, donde llegó tarde a su presentación desatando la molestia de los asistentes.