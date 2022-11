John Kelvin niega golpear a Dalia Durán en reiteradas ocasiones: “Fue esa vez y pagué”

John Kelvin habló por primera vez tras su salida de prisión. El cumbiambero visitó el set de Amor y fuego, donde Rodrigo González y Gigi Mitri le hicieron preguntas sobre el día en el que agredió a su expareja Dalia Durán.

Lee también: John Kelvin envía mensaje a sus detractores: "Nunca abusé de nadie"

John Kelvin asegura que no golpeó más de una vez a Dalia Durán

Durante la entrevista, John Kelvin negó ser una persona violenta y aseguró que solo golpeó a su exesposa Dalia Durán en una ocasión. Por su parte, Rodrigo González se mostró muy escéptico ante esa afirmación.

“Rodrigo, yo nunca le he puesto una mano ni a ella ni a ninguna mujer”, afirmó John Kelvin. “Pusiste los dos puños”, fue la respuesta del popular 'Peluchín'.

“No, en el transcurso de la vida, fue esa vez, sí (…) y pagué”, respondió el cumbiambero, quien lloró y se mostró arrepentido ante las cámaras.





John Kelvin niega haber violado a Dalia Durán

Gigi Mitre también le preguntó directamente si había abusado sexualmente de la madre de sus hijos, como afirmó la cubana.

“En el tema de las relaciones sexuales, yo no sé por qué se enfrascan muchas personas y he escuchado muchos comentarios con respecto a eso”, respondió Kelvin.

Lee también: Dalia Durán confesó dejar su tratamiento psicológico

El cantante trató de ignorar la pregunta, pero terminó por negar lo que Dalia había declarado meses atrás. “Yo te puedo responder como ser humano, pero en temas legales no (...) Yo no tuve relaciones sexuales”, afirmó.

La conductora de Amor y Fuego señaló que los peritos informaron que tenía golpes en su zona íntima.

“Yo no te podría responder eso porque los peritos hicieron un examen a ella. Mi versión es que ese día, yo sí cometí un delito. No tuve (intimidad). Yo no recuerdo nada de lo que declaré”, finalizó John Kelvin.