Jonathan Maicelo arremete contra Magaly Medina “Zapatero a su zapato, tú no eres periodista”

Jonathan Maicelo y Magaly Medina protagonizaron una discusión durante una entrevista que la conductora de televisión le hizo en su programa Magaly TV, la firme.

La comunicadora le reprochó al exboxeador el organizar peleas en discotecas. Sin embargo, este negó la gravedad del asunto y la mandó a “informarse” mejor.

Jonathan Maicelo a Magaly Medina: “Tú no sabes nada”

Magaly Medina emitió durante la semana una nota periodística sobre Jonathan Maicelo en la que asegura se dedica a organizar peleas de box en discotecas a cambio de ganar una botella de ron.

El deportista restó importancia a la situación señalando que Medina no estaba informada al completo del tema ya que no era periodista.

Magaly zapatero a sus zapatos, tú no eres periodista y críticas, tú no sabes nada (...) Magaly tú no sabes nada, tú estás en nada en el deporte. No puedes opinar de algo que desconoces ”, comentó enojado.

La conductora de televisión no se quedó callada y le encaró su falta de conciencia ante la situación.

“Ah, gracias, no soy periodista, pero me he ganado el derecho (…) Tú dices que les pones un guante grande, pero la gente que lo hace con tanta fuerza, ese guante grande te puede dañar, te puede romper una nariz (...) Los accidentes Maicelo pasan”, señaló Magaly.

Peleas en discotecas a cambio de ron

Según el reportaje de Magaly Medina, Jonathan Maicelo contacta a los clientes que se encuentran pasados de copas y organiza peleas de box a cambio de una botella de ron.

“Se pelean con guantes grandes, en absoluto se hacen daño, más es joda, más es el samaqueo, yo soy profesional en esto. No es peligroso, al contrario, es más que todo gracioso, no busques cinco pies al gato”, le indicó al reportero de Magaly.

Durante la entrevista con Medina, Maicelo le recriminó el hablar mal de las personas al punto que la presentadora lo echó en vivo de su programa.

“Tú paras hablando mal de las personas. Las personas se pueden suicidar con los comentarios que das. Eres más maltratadora que yo. Te gusta maltratar a las mujeres”, le reprochó, provocando que Magaly lo bote del set.