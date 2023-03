Jonathan Maicelo negó que entrevista de Makanaky fuera 'Armani': "Lo dijo tal cual, nada se armó"

Las declaraciones de Makanaky siguen causando revuelo en nuestro país. Esta vez, Jonathan Maicelo se refirió a las declaraciones que brindó el influencer, quien aseguró que la entrevista que le concedió al boxeador fue armada. Ante ello, el pugilista indicó que nada fue armado.

Jonathan desmintió a Makanaky

Las críticas que ha recibido el boxeador por entrevistar a Makanaky no paran. El tiktoker publicó en un video pidiendo disculpas al público asegurando que todo se trataba de una broma. Sin embargo, Maicelo aclaró que sus entrevistados no saben las preguntas que él les hara y que nada fue coordinado.

"Este canal lo dijo tal cual, nada se armó (Es lo que él ha dicho). Le dijimos que no íbamos a recalcar eso, porque ya decir que algo es armado tiene que haber algo que diga que es cierto y no hay nada. Cuando yo entrevisto a mis invitados, les hago las preguntas calientes, ellos no saben", dijo el pugilista.

Perdió su trabajo en la Municipalidad

El Gobierno Regional del Callao decidió no renovar el contrato de Jonathan Maicelo después de ver la entrevista con el influencer peruano Makanaky. La institución condenó la actitud del deportista por normalizar las expresiones de su invitado.

"Se ha tomado la determinación de no renovar el contrato que mantiene con el boxeador Jonathan Maicelo, quien apoyaba al CORE a promover el deporte en la región Callao. Asimismo, separarlo inmediatamente de dicha actividad, debido a que miles de niños, niñas y jóvenes chalacos esperan una conducta intachable de sus referentes deportivos", es lo que decía el comunicado de la institución en las redes sociales.

Makanaky por su lado, cuenta con una denuncia formal de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como se recuerda, él confesó que cuando era escolar habría abusado de una chica de 15 años.