¡El multiverso existe! Makanaky grabó un TikTok con Tommy Portugal y usuarios ‘explotan’ por el parecido entre ambos

El multiverso acaba de ser confirmado. Makanaky se juntó con Tommy Portugal luego de recibir miles de comentarios del parecido entre ambos. El extrovertido personaje no dudó en inmortalizar este momento grabando un video de TikTok, el cual se volvió viral en la plataforma china.

¡Soltaron su ‘ga’!

Makanaky la realeza (@makanakilarealeza) mostró cómo se encontró con Tommy Portugal luego de jugar una ‘pichanga’. Tanto el tiktoker como el cantante de cumbia decidieron grabar un video para mostrarles a los cibernautas su mítico cruce.

Lee también: Georgina Rodríguez habla sobre el fallecimiento de su hijo: “Este año ha sido el más difícil de mi vida”.

En el clip se puede apreciar cómo Makany menciona que después de tantos comentarios al fin pudieron encontrarse cara a cara. Tommy Portugal se muestra algo sorprendido por el parecido entre ambos, mientras que el tiktoker continúa hablándole a la cámara. Cabe mencionar que ambos se despidieron soltando el mítico: ‘Gaaaa’.

“Tanto que me dicen que me parezco, tanto que me comparan con Tommy Portugal. Ahí está pues”, se le escucha decir a Makanaky. Por su parte el cantante de cumbia mencionó: “La p*** fama. Gaaaaa”, desatando las risas en miles de usuarios de la plataforma china.

Un encuentro viral

El video, el cual fue publicado hace unos días, se hizo viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. Hasta el momento, cuenta con más de 390 mil reproducciones. Asimismo, tiene más de 25 mil ‘me gustas’ y más de 1700 ‘comentarios’.

Lee también: Rosa Fuentes confesó que Paolo Hurtado estaba organizando renovación de votos mientras la engañaba con Jossmery Toledo

“Los hermanos Portugal”, “Esto cruce es épico”, “¿Quién es quién?", “El cómo el encuentro de los dos ZenoSama”, “El multiverso”, “¿Cuál de los dos es Makanaky?”, “Son igualitos”, “Tommy, no niegues a tu mellizo”, “Son idénticos”, “¿Me estás diciendo que el multiverso si existe?”, “Pensé que nunca iba a pasar”, “Makanaky están cheveres tus lentes”, “Esos dos son hermanos, a mí no me engañan”, son algunos de los comentarios del gracioso video.