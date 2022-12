Jorge Luna arremete contra Gisela Valcárcel por decir que Papá Noel no existe: “Tengo pruebas. Yo lo conozco”

Jorge Luna no dudó en responderle a Gisela Valcárcel, luego que la presentadora asegurara frente a un grupo de niños de San Juan de Lurigancho que Papá Noel no existe. Según el humorista de Hablando Huevadas tiene pruebas de lo contrario.

Jorge Luna muestra pruebas

Jorge Luna utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre la última polémica de Gisela Valcárcel. El comediante aseguró que Papa Noel sí existe, además, dijo que tenía pruebas y que tuvo un encuentro con el personaje.

“Paso por aquí para calmar todas esas dudas que les están llegando con respecto a la ‘Casa de Papa Noel’ que estoy anunciando, porque dicen que están preocupados porque Gisela no sé a qué niños les ha dicho que Papa Noel no existe. Ustedes quédense tranquilos, yo tengo pruebas de que existe, lo vi ayer, fui a la ‘Casa de Papa Noel’ y lo he visto, no sé de dónde está sacando Gisela esas cosas de que Papa Noel no existe, espero que tenga pruebas de la no realidad y la no existencia del señor Papa Noel, porque yo lo conozco, tengo videos donde logré captar su presencia, entonces le pido a Gisela que mida sus palabras, sobre todo frente a los niños por favor”, defendió el presentador.

Asimismo, mostró fotografía junto al personaje y acompañado de Choca Mandros conductor de Estas en todas y Más espectáculos, programas de América Televisión.

“Choca es del mismo canal (que Gisela), entonces le pido por favor que no esté emitiendo comentarios que no estén basados en la verdad, porque yo logré captar en imágenes en exclusiva al señor don Papa Noel y es amigo de Choca. Choca debería decirle”, agregó Luna.





Lo que dijo Gisela sobre Papá Noel

Gisela Valcárcel estuvo en una chocolatada en San Juan de Lurigancho y dijo en frente de un grupo de niños que Papá Noel era un invento.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero sí saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra”, mencionó.

La popular ‘Señito’ fue criticada por usuarios en redes sociales por romper la ilusión de los pequeños y el momento fue publicado en distintos medios. Ante esto, la presentadora salió a defenderse.

“Sí dije eso, pero también dije que era lindo, a mí me gusta Papá Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad ¿pues no? Qué buena. Y es que en realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús. Celebramos Navidad por eso y eso es lo que dije, ahora si los papa noeles se han enojado conmigo, ¿qué hago?”, dijo a través de sus redes sociales.