Jorge Luna contó que el Estado lo ha denunciado: "En otros países tendría al menos un premio o algo"

Hablando huevadas se ha visto envuelto en varias polémicas desde su lanzamiento. En una entrevista para el canal de YouTube Una chela más, Jorge Luna confesó que tiene tres denuncias penales por parte del Estado.

De acuerdo con el comediante, esto se debería al humor que manejan dentro del show. Asimismo, confirmó que por dichas acusaciones no los dejarían ofrecer un espectáculo en el Estado Nacional.

Tiene tres denuncias penales

"Dios es tan gran para permitirlo, ¿Porque te digo? Porque, mira, en cualquier otro país, con lo que nosotros (junto a Ricardo) hemos hecho hasta ahora, no tendría tres denuncias penales, sino, por lo menos, un premio de algo", dijo Jorge Luna en una entrevista con Alonso Acuña. "No tengo premios de nada, tengo tres denuncias del Estado, el Estado me denuncia", recalcó.

De igual forma, Luna comentó que eso podría afectarlos en sus futuros proyectos, tales como hacer un show en el Estadio Nacional. "El Estadio Nacional sigue siendo parte del IPD (Instituto Peruano del Deporte). Si el IPD sigue siendo parte de una argolla... corre riesgo que no me quieran dar el Estadio Nacional", remarcó.

Por otro lado, Jorge Luna destacó que tenía dos fechas pagadas en el Parque de la Exposición; sin embargo, su colega también cuenta con denuncias. "Yo tengo dos fechas pagadas en el Parque de la Exposición y no me las quieren dar por las denuncias de Ricardo", agregó.

Finalmente, el comediante también charló sobre las dificultades que vivió como padre primerizo, pues en aquel entonces no tenía mucho dinero para solventar sus gastos.