Jossmery Toledo celebra a lo grande su cumpleaños tras ampay con Paolo Hurtado

Este jueves 30 de marzo, Jossmery Toledo cumplió 31 años y lo celebró a lo grande. La expolicía se reunió con sus amigos cercanos tras el ampay con Paolo Hurtado, quien está casado con Rosa Fuentes y tiene tres hijos.

Jossmery Toledo hace ‘tonazo’ por cumpleaños

Jossmery Toledo se encuentra en el ojo del huracán, luego de haber sido captada besándose con el jugador Paolo Hurtado. Sin embargo, esto no fue impedimento para que disfrutara de su cumpleaños.

Lee también: Magaly Medina ofrece 15 mil soles a Jossmery Toledo por hablar sobre Paolo Hurtado: “A ver quién le da más”

En una reciente emisión de América Hoy, se mostraron las historias compartidas de la fiesta privada que realizó la expolicía con sus amigos, familiares y una orquesta en vivo. En las imágenes se aprecia a Jossmery sonriente con una de sus amigas, mientras canta y baila.

“¿No que estaba ‘aguja’? Nos estaba pidiendo 10 mil soles”, comentó Janet Barboza con ironía, haciendo referencia al monto que Jossmery cobraría por entrevista.

Jossmery Toledo desmiente cobrar 10 mil soles por entrevista

América Hoy expuso que Jossmery Toledo estaría cobrando 10 mil soles por entrevista. Sin embargo, la influencer se comunicó con Samuel Suárez para explicar que no tenía mánager y que la información era falsa.

Lee también: Fabio Agostini reveló que recibió mensaje de Paolo Hurtado por defender a Jossmery Toledo: "Pusimos las cosas claras"

“Samu solo te escribo para decirte que no tengo mánager, siempre mis cosas las manejé sola, nunca dije que quería dinero, ¡no sé de dónde sacan tanta mentira!”, se puede leer en el screenshot publcado por Instarándula.

“Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no lo es. Yo bien claro dije en ‘Amor y fuego’ que así me paguen lo que me paguen, no voy a salir a hablar por el momento, te escribo a ti, porque no quiero declarar a ningún medio. Gracias”, finalizó.