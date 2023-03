Jossmery Toledo hace caso omiso de las críticas y celebra su cumpleaños con calurosos mensajes de sus amigos

Este jueves 30 de marzo, Jossmery Toledo cumple 31 años. La popular ‘Tombita’ recibió felicitaciones en medio de la polémica, luego que Magaly TV La firme difundiera imágenes en la que comparte besos con Paolo Hurtado.

¿Cómo está celebrando Jossmery Toledo su cumpleaños?

La expolicía utilizó sus redes sociales para repostear los mensajes de sus amigos cercanos, quienes se han mantenido a su lado, luego que se hiciera pública su relación clandestina con el futbolista Paolo Hurtado.

“Feliz cumpleaños, sabes que te súper quiero mucho, y los amigos están para siempre, en las buenas y en las malas. Cuantas juergas, cuantos viajes, cuantas salidas juntas y muchos años de amistad. Sabes que eras la chica más fit y sobre todo”, escribió uno de sus amigos.

Otra de sus amigas que compartió una foto fue Pamela Vera. “Feliz cumpleaños, a mi chica fit, que todo lo bonito te acompañe siempre. Así te quiere ver, fuerte y sonriendo. Desde que nos conocimos me defendiste y no me juzgaste, me siento feliz y orgullosa de tenerte como amiga. Por cierto, por fin unas fotos las dos solas. Te quiero mucho”, escribió en la dedicatoria.

Por el momento, la expareja de Jean Deza no ha compartido imágenes de su celebración. Asimismo, no ha mostrado estar acompañada en esta fecha especial.

Rosa Fuentes deja el país tras ampay de Paolo Hurtado

El programa América Hoy informó en exclusiva que Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado, viajó a Estados Unidos para alejarse de la polémica. La madre de los hijos del futbolista estaría afrontando un embarazo de riesgo, por lo que prefirió alejarse del escándalo junto a sus dos hijos.

“Si amiga, todo bien. Sino que se cargó ahora recién, al parecer, ayer se me fue la señal al despegar. Estoy fuera del Perú”, dijo Fuentes en un mensaje de WhatsApp.