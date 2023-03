Fabio Agostini reveló que recibió mensaje de Paolo Hurtado por defender a Jossmery Toledo: "Pusimos las cosas claras"

El set de América hoy recibió a Fabio Agostini, quien confirmó que tuvo una charla con Paolo Hurtado en Instagram. Como se recuerda, el ex chico reality defendió a Jossmery Toledo después de su 'ampay'.

La confesión de Agostini

Los presentadores del programa querían saber si Hurtado se había contactado con el modelo por salir en defensa de Jossmery. "No pasó nada, el chico me habló, pusimos las cosas claras, hablamos cuatro cosas y ya... Me habló por Instagram… Todo empezó cuando respondí unas preguntas a un diario, él se molestó conmigo, me comentó si hablé eso y le dije que no hablé de él, que es su vida, sus cosas y a mí no me interesa", reveló Fabio.

Lee también: Fabio Agostini defiende a Jossmery Toledo tras ampay con Paolo Hurtado: “El culpable es él, ella está soltera”.

De igual manera, el español reconoció que el futbolista sí le reclamó por sus declaraciones. "Él se dejó llevar por las cosas que decía el diario. Yo también me sorprendí. Me dijo por ahí que por qué tengo que defender a Jossmery. Yo le dije que era una amiga mía, pero con él no tengo ningún problema", dijo Agostini.

Se molestó con los presentadores del show

Fabio Agostini vivió unos momentos tensos en el set de América hoy. El modelo no aguantó a los conductores por insistir en hablar sobre el ampay de su ex con Paolo Hurtado. "Están buscando una guerra donde no la hay. Tú estás diciendo que tengo miedo, pero no le tengo miedo a nadie. El chico no se ha metido conmigo", aclaró el ex chico reality.

Lee también: Jossmery Toledo responde tras ser cuestionada por ampay con Paolo Hurtado: "Me alejé de la televisión. No voy a hablar".

Como se recuerda, Agostini cree que Toledo no hizo nada malo, ya que ella está soltera. Por otro lado, el actual jugador del Cienciano quedó 'mal parado' pues estaba casado y tenía una familia.