Jossmery Toledo cobra S/10 000 por entrevista para hablar sobre ampay con Paolo Hurtado

¡Billetazo! Jossmery Toledo continúa en el ojo de la polémica tras su ampay con Paolo hurtado, quien está casado con Rosa Fuentes. La expolicía ha preferido no brindar declaraciones sobre el tema; sin embargo, esto se debería a que ningún medio le ha ofrecido un incentivo económico.

El programa América hoy se comunicó con el mánager de la exchica reality para intentar obtener su versión de los hechos. El representante de la modelo aseguró que la modelo está dispuesta a hablar sobre su romance con el futbolista de Cienciano a cambio de S/ 10 000.

El magazine conducido por Ethel Pozo mostró capturas de pantalla sobre la conversación que mantuvo con el representante de Toledo.

“Queremos hacerle una entrevista, cuéntame si es viable y cómo sería (el pago)”, fue la pregunta de la producción de América hoy. “Quiere 10 mil soles”, respondió el mánager de la expolicía.





Las declaraciones del representante de la modelo se contradicen con lo expresado por Toledo a las cámaras de Amor y fuego. La influencer se negó a dar declaraciones al programa de Rodrigo González y aseguró que no iba a hablar sobre su ampay con Hurtado.

¿Qué dijo Jossmery Toledo a ‘Amor y fuego’?

Tras su ampay con Paolo Hurtado, Jossmery Toledo fue abordada por las cámaras de Amor y fuego a la salida del gimnasio que frecuenta. La modelo se negó a hablar sobre su romance con el futbolista. Es más, aseguró que no iba a brindar declaraciones, así le ofrezcan dinero.

“Yo me alejé de la tele hace tiempo. Así me paguen lo que me paguen, no voy a hablar, igual no voy a decir nada”, expresó la expolicía mortificada.





¿Cómo fue el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado fueron ampayados por Magaly TV, la firme en Cusco. La expolicía y el futbolista fueron captados compartiendo caricias en un centro arqueológico de la ciudad imperial.