Jossmery Toledo reaparece tras ampay con Paolo Hurtado: “Paguen lo que me paguen...”

Ha pasado una semana desde que Magaly Medina difundió el ampay de Jossmery Toledo con el futbolista Paolo Hurtado, quien aún se encuentra casado con Rosa Fuentes. La expolicía ha preferido mantenerse en silencio tras la difusión de las imágenes. Sin embargo, habló -por primera vez- para las cámaras de Amor y fuego.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre difundió un adelanto de las declaraciones de la modelo, tras ser abordada por un reportero de su programa a las afueras del gimnasio que frecuenta.

“¿Jossmery has tenido comunicación con Paolo Hurtado?”, le consultó el periodista del programa de ‘Peluchín’. A lo que la expolicía respondió incómoda: “Paguen lo que me paguen, no voy a salir”.

La respuesta de Toledo dejó entrever que -por el momento- no hablará con ningún medio de comunicación sobre al ampay que protagonizó con el futbolista de Cienciano.

Tras el ampay, la modelo ha estado publicando historias en el gimnasio. Al parecer, Toledo ha preferido enfocarse en la vida fitness y el fisicoculturismo para evitar a la prensa.

Amiga de Jossmery Toledo asegura que está afectada por el ampay

Pamela Vera, amiga de Jossmery Toledo, conversó con América hoy sobre el estado de la modelo. La joven aseguró que la expolicía se encuentra afectada por las críticas que ha recibido de los medios y los usuarios de las redes sociales tras ser ampayada con el popular ‘Caballito’ Hurtado.

“Nadie sabe la versión de Joss, solo saben una parte. Ya en algún momento ella más tranquila lo contará... Claro, como toda persona que está recibiendo muchos adjetivos. La avalancha en redes sociales, todo eso afecta. Solo como amiga de ella decir lo que he presenciado con respecto a ella, que está afectada sí, que hay una versión que no se sabe”, expresó Vera a la producción del programa de Ethel Pozo.