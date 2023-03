Jossmery Toledo responde tras ser cuestionada por ampay con Paolo Hurtado: "Me alejé de la televisión. No voy a hablar"

Jossmery Toledo continúa siendo el blanco de críticas tras ser ampayada con el futbolista Paolo Hurtado, quien aún se encuentra casado con Rosa Fuentes. Las cámaras de Amor y fuego trataron de conocer la versión de la expolicía, por lo que la interceptaron a la salida del gimnasio que frecuenta.

¿Qué dijo Jossmery Toledo sobre su ampay con Paolo Hurtado?

La modelo ha preferido guardar silencio tras ser acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Paolo Hurtado y su esposa Rosa Fuentes.

Sin embargo, los reporteros de Amor y fuego buscaron tener la versión de los hechos de la expolicía. Toledo se negó a dar declaraciones y afirmó que -desde hace un tiempo- se encuentra alejada del mundo de la televisión.

“Yo me alejé de la tele hace tiempo. Así me paguen lo que me paguen, no voy a hablar, igual no voy a decir nada”, expresó la expolicía.

Al ser consultada sobre si se había contactado con el futbolista de Cienciano, la exchica relity prefirió guardar silencio.





Amiga de Jossmery Toledo asegura que la expolicía pronto contará su verdad

Pamela Vera, mejor amiga de Jossmery Toledo, contó a América hoy que la expolicía se encuentra afectada por los comentarios negativos que ha recibido de los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación.

“Claro, como toda persona que está recibiendo muchos adjetivos. La avalancha en redes sociales, todo eso afecta. Solo como amiga de ella, decir lo que he presenciado con respecto a ella, que está afectada, sí, que hay una versión que no se sabe”, expresó la amiga de Toledo.

Asimismo, reveló que pronto la exchica reality contará su versión del ampay con el futbolista. “Nadie sabe la versión de Joss, solo saben una parte. Ya en algún momento ella más tranquila lo contará”, agregó.