Kalimba lloró durante su concierto y se defendió de las acusaciones de acoso por parte de Melissa Galindo

Kalimba llegó a Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) para ofrecer un concierto con OV7. Pero, lo que debió ser una noche divertida terminó en un mar de llantos luego de que el cantante se quebrara en vivo al recordar la denuncia de acoso que le interpuso la intérprete Melissa Galindo.

Todavía cuenta con respaldo

OV7 llegó a Estados Unidos como parte de una gira de reencuentro. Sin embargo, las cosas no han salido bien luego de que Melissa Galindo acusara a Kalimba de acoso sexual. El cantante mexicano no pudo más y se quebró durante un concierto en Las Vegas. Ante ello, Érika Zaba le contó a su compañero que cuenta con su apoyo. Igualmente, Mariana Ochoa dejó claro que también lo respalda.

"Esta persona que tenemos aquí (Kalimba), hombro con hombro, porque también nos ha puesto su hombro para llorar. Si alguien ha respetado a estas compañeras de trabajo, si lo hemos visto crecer, somos nosotras", dijo mientras sostenía a Kalimba, quien estaba llorando.

Lee también: Danilo Carrera fue atropellado por un taxista en México: ¿cuál es su estado actual?.

Después de aquel emotivo momento, el artista agarró el micrófono para defender de las acusaciones en su contra. "Ustedes no merecían que por alguien más yo no me paraba hoy aquí. Así que con yate o con lo que fuera, yo estoy aquí para ustedes... Las personas que me conocen, las que ven mi esencia saben que perfecto no soy. Pero lo que definitivamente ha permanecido en mi vida es el amor. Que soy un hombre muy íntegro y amoroso, y agradezco mucho lo que acaban de hacer", declaró el cantante.





Luis 'Potro' Caballero puede ser la pieza clave

El exintegrante de Acapulco shore está convencido que su exnovia no miente. "Yo le creo a Melissa, yo le creo a las mujeres, yo la vi bastante sacada de onda, la vi temblando, ni a la mejor actriz le tiembla la voz de esa manera, ni se le ve afectada. Se abrió conmigo y me platicó esta historia y sí le llegue a decir: ‘Oye, pues creo que es momento de que denuncies, si es neta, denúncialo o cuéntalo en tus redes, extérnalo, que te apoyen las autoridades", comentó Luis.

Lee también: La actriz mexicana Rebecca Jones falleció a los 65 años.

Finalmente, también cree que el cantante tiene derecho a pronunciarse sobre las denuncias. "Está en su derecho de hacer las cosas correspondientes; si él sabe que no lo hizo, pues él también tiene que defenderse, bastante manchada ha estado su reputación, pasaron varias cosas con Kalimba, ya estuvo en el bote", aclaró 'Potro'.