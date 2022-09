Karina Rivera: la animadora infantil que todos los niños amaban

Una de las animadoras infantiles más queridas en la televisión peruana, es sin lugar a duda, Karina Rivera, pues con su ternura, simpatía y carisma, logró ganarse el corazón de miles de niños a nivel mundial, quienes la esperan con mucha alegría todos los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se inició como modelo en un programa de lotería llamado “Bing Cash” que se emitía por Frecuencia Latina (actualmente Latina Televisión) y al mes siguiente fue la modelo principal del elenco de ‘Gisela en américa’ de Gisela Valcárcel.

A raíz de la cancelación de ‘Hola Yola’ de Yola Polastri, los ex directivos de América Televisión le propusieron conducir en el año 1995 un pequeño bloque de 10 minutos llamado “Utiliniños” al final del magazine matutino ‘Utilísimas’ en compañía de un dragoncito llamado “Timoteo” y desde momento su vida cambió por completo.

“Karina y Timoteo”

Tras el éxito del programa anteriormente mencionado, el canal decidió lanzar el 13 de febrero del 2015 el afamado programa infantil “Karina y Timoteo”. Cuando inició, fue transmitido de lunes a viernes, pero luego, decidieron cambiarlo al horario sabatino, logrando posicionarse así, como uno de los mejores espacios televisivos de nuestro país.

En el año 1998, ambos personajes grabaron el recordado spot “Buenas noches, hasta mañana”, el cual era emitido de lunes a viernes a las 8:00 p.m. y con el que hacían dormir temprano a los más pequeños de la casa.

Su popularidad fue tan grande, que decidieron hacer algunos cambios en torno a las secuencias, juegos, vestuarios, escenografía, logotipo y se convirtieron así, en uno de los programas peruanos de mayor audiencia con un promedio de 24 puntos de rating según Ibope Time.

Desde esa fecha, comenzaron a recibir la visita de distintos artistas de gran talla internacional como Shakira, Enrique Iglesias, Gianmarco, y más.

¿Por qué Karina Rivera sale del programa?

Como se recuerda, el sábado 14 de agosto de 1999 la dulce presentadora dejó de conducir el programa por motivos relacionados a distintos desacuerdos con los exdirectivos del canal y, porque tenía 5 meses de gestación.

Su retiro generó gran conmoción en el publico infantil, pues los niños no entendían que era lo que sucedía. Ese día, decidieron vestir a Karina de astronauta y al ritmo de la canción “Somos amigos” le explicaron tanto a Timoteo como a los “pequeños ratoncitos”, su salida y el ingreso de una nueva compañera.

En una entrevista para el canal ‘Por mi Madre’ de los Youtubers El Tobi y Dafonseka, la animadora reveló que su alejamiento se debió a que su embarazo peligraba, pues no se encontraba en el mejor momento, razón por la cual solicitó una semana de descanso y fue en ese preciso instante, que le buscaron un reemplazo.

“Quedé embarazada, pero parece que eso no gustó… yo estaba con amenaza de aborto, por eso necesitaba una semana de descanso”, afirmó Rivera.

Por su recomendación ya que la conocía del ambiente artístico, decidió elegir a Anna Carina Copello, pero a raíz de que la joven estaba enfocada en sus temas musicales, apostaron por su hermana María Pía.

“Busqué quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copello. Yo dije ‘Anna Carina’ por la relación que teníamos…. La escojo porque cantaba, la conocía porque había ido al programa, y porque se llamaba Carina y no iba a ver variación en el nombre del programa”, comentó la conductora infantil.

Sin embargo, las cosas cambiaron en su totalidad cuando dio a luz, pues América propuso a María Pía como la nueva imagen del show y a ella, la sacaron del espacio televisivo, situación que la marcó de por vida.

“Me dijeron ‘una vez que das a luz regresas’… El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí y creo que eso fue un error… Yo di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo… ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares... Para mí fue muy duro”, acotó.

‘Karina y sus amigos’

Después de ese lamentable suceso, se mantuvo alejada pero no por mucho tiempo, pues el 8 de julio del 2000 regresó con ‘Karina y sus amigos’ en la señal de Frecuencia Latina.

“Un día nos separamos; pero, no los olvidé, y ahora estoy aquí, contigo otra vez, de nuevo junto a ti”, es un fragmento de una de las canciones del recordado programa y de esa manera, alega que a pesar de las adversidades regresa por todo lo alto.



En el espacio televisivo, bailaba y cantaba las populares canciones creadas especialmente para el show en compañía tanto de las “Karichiquitinas” como de los “Ratones”, niñas y niños que formaban parte de su elenco.

A pesar de la excelente sintonía del programa, desafortunadamente fue cancelado en diciembre del 2003 y luego de esa triste situación, la conductora decidió residir en el extranjero.

Karina Rivera y otros proyectos televisivos

Creciendo con tu bebé

Regresó al país a fines del 2005 al 2014, para conducir el programa sabatino “Creciendo con tu Bebé”, dedicado a las madres como a las futuras madres, con el fin de brindarles información relacionada a la crianza de sus pequeños, junto al auspicio de una conocida marca de pañales en ATV y luego en Red Global.

‘Yupi Yei’

Desde el 2012 hasta inicios del 2015, se enrumbó en una nueva aventura en la ciudad de Trujillo formando parte del programa infantil ‘Yupi Yei’ vía UCV Satelital.

Para esta oportunidad, estuvo acompañada de un nuevo dragoncito llamado Teodoro, quien a su vez también era personificado por Ricardo Bonilla.

No solo fue transmitido a nivel nacional, sino también gracias a la señal vía satélite de SATMEX 8, llegó a distintos países de Latinoamérica.

‘Pequeños gigantes’

Luego de casi 14 años, volvió a la televisión peruana con el programa ‘Pequeños gigantes’, el reality show de talento infantil en donde ejerció el papel de jurado calificador.

‘Un día en el Mall’

Para el 2016, condujo el magazín ‘Un día en el Mall’ en compañía de la exlocutora Joyce Gerovich por Willax Televisión.

‘El blog de Karina’

En el mismo año y luego de 22 años en el mundo infantil, decidió apostar por algo totalmente diferente lanzando su primer programa propio llamado ‘El blog de Karina’, en donde no solo realizaba entrevistas a personajes del medio, sino además, trataban temas relacionados a la familia, salud, nutrición, tecnología, entre otros.

‘Doy todo por amor’ y ‘La ruta del amor’

Finalmente, en el 2020, fue presentadora de los programas ‘Doy todo por amor’ y ‘La ruta del amor’ por Latina Televisión, dedicados a que los participantes encuentren a su futura pareja u amor verdadero.

Shows Infantiles

Paralelamente a su carrera televisiva, la animadora se caracterizó por realizar shows infantiles en cumpleaños, celebraciones, fiestas institucionales, etc.,

Con ellos, hacia bailar, cantar y delirar, tanto a grandes como pequeños en compañía de las canciones más famosas de sus programas.

Reencuentro

La famosa dupla ‘Karina y Timoteo’ tuvo varios reencuentros tras finalizar su programa.

En el 2002, se presentaron en el show benéfico ‘Todos por Amor’ emitdo por Panamericana Televisión, en donde se encontró con María Pía Copello.







Luego en el 2006, anunciaron una pequeña colaboración en su circo ‘El Castillo Mágico de Karina’, para el 2008, la popular conductora participó en la historia animada ‘Timoteo… había una vez’ y en el 2013 estuvieron cantando sus afamadas canciones en el programa ‘Pequeños gigantes’.

‘Karina y Timoteo’, ¡Niños otra vez!

A través del programa ‘En boca de todos’, los queridos personajes anunciaron que volverían a los escenarios y el 23 de abril iniciaron su increíble gira ‘Karina y Timoteo: ¡Niños Otra Vez!’

Se presentaron en el Teatro Canout de Miraflores, en el Centro Comercial Plaza Norte y además, en distintas provincias de nuestra capital como Arequipa, Tacna, Huancayo, Huánuco, Ica, Chincha, Andahuaylas, Cusco, Chimbote, Trujillo, Huacho, Chiclayo, Ayacucho, Puerto Maldonado y Cañete.

Recientemente, estuvieron presentándose con su circo, que posee el mismo nombre del espectáculo, en el Jockey Club del Perú del 21 de julio al 21 de agosto por la temporada de Fiestas Patrias.