Karla Tarazona anuncia que para el próximo año saldrán los papeles de su divorcio

Karla Tarazona acudió al programa de Magaly Medina donde dio detalles de su relación con Rafael Fernández, con quien actualmente se encuentra separada.

La conductora de televisión recalcó que su matrimonio no terminó en buenos términos. Sin embargo, desea pasar la página por su estabilidad emocional

Karla Tarazona sobre su divorcio: “Para la mitad del 2023 ya tengo que ser una mujer divorciada

Karla Tarazona pasará el próximo año a ser una mujer divorciada. Durante una entrevista con Magaly Medina, la conductora de televisión contó que el pasado 18 de diciembre ingresó los papeles para efectuar su separación de Rafael Fernández, precisamente en la fecha donde hubieran cumplido dos años de matrimonio.

“Estoy esperando que mi abogado se comunique con él, creo que no necesito perdirle (que firme) porque ya habíamos quedado, así que máximo seis meses y ya mi DNI tiene que salir divorciada... para la mitad del 2023 ya tengo que ser una mujer divorciada”, resaltó.

La presentadora aseguró que no se ha vuelto a ver con su expareja y evita frecuentar su círculo cercano.

“Quiero mi estabilidad emocional. Lamentablemente las cosas no terminaron de la mejor forma, yo volteo la página”, indicó.

Asimismo, dejó en claro que sus hijos tampoco mantienen contacto con él ya que ha preferido ser estricta en ese sentido.

Karla Tarazona: “Cuando me separé, mis ahorros se duplicaron”

Karla Tarazona también negó que Rafael Fernández le haya “arreglado la vida”. Según subrayó, ella nunca dejó de trabajar y velar por sus gastos.

“Después de que me separé, mis ahorros se duplicaron, estamos súper bien. No, no hay quién dome a esta fiera, dejar de trabajar no puedo, tengo tres hijos. Felizmente no dejé de trabajar, ese tema para mí está zanjado y me quedé por el Pentagonito porque tengo a mis hijos estudiando en Surco”, acotó.