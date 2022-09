Karla Tarazona arremete contra Rafael Fernández: “Qué está pasando por tu cabeza"

Salió a defenderse. Karla Tarazona arremetió contra Rafael Fernández, su aún esposo, luego de que este dijera que la había dejado de amar y que no tendría problemas en seguir asumiendo la educación de sus hijos.

A través de una llamada telefónica con D' Mañana, la exactriz cómica dijo sentirse "sorprendida" por las declaraciones del 'Rey de los Huevos', ya que se suponía que todo iba a acabar en paz.

“Hoy en día en verdad estoy muy sorprendida por todo lo que está pasando, van pasando los días y vamos escuchando cada barbaridad y cada tontería de distintos programas. ¿De qué estamos hablando? Hasta donde vamos a continuar con esta situación cuando se supone que todo iba a terminar en paz por el bien de una relación que en su momento fue bonita y, sobre todo, de tres niños que estaban involucrados”, indicó en un primer momento Karla Tarazona.

“No entiendo qué está sucediendo, no entiendo qué está pasando por su cabeza. Hay cosas que no entiendo ya. Incluso, se está involucrando a una familia que no tiene nada que ver, como son Christian y Pamela. No tienen absolutamente nada que ver en esta situación”, complementó la conducta, visiblemente ofuscada con la situación.

¿Qué generó la molestia de Karla Tarazona y Christian Domínguez?

En una entrevista con Magaly TV, la firme, Rafael Fernández dio a entender que él asumía los gastos de colegio de los hijos de Karla Tarazona. Eso generó la incomodidad de Christian Domínguez, quien afirmó que él paga la educación de sus hijos.

“Para mí fue una sorpresa. Yo doy una pensión desde que mi hijo nació. Yo pagó el 50 % de sus gastos y su madre el 50 %, que es suficiente para que él estudie, tenga donde vivir y tenga una buena alimentación. Eso fue lo que me incomodó. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él. Eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero”, indicó el cantante de cumbia.