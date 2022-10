Karla Tarazona confiesa que Rafael Fernández pagó colegio de sus hijos: "Fue su voluntad"

¡Lo cuadró! Karla Tarazona le respondió a su expareja Rafael Fernández, luego que este asegurara en el programa Magaly TV, la firme que pagó los últimos tres meses del año las pensiones del colegio de sus hijos.

En el programa D’ Mañana, donde Tarazona se desempeña como conductora, le preguntaron sobre las últimas declaraciones del Rey de los Huevos. La presentadora de TV confirmó que su expareja sí pagó el colegio de sus retoños, pero creyó que fue un gesto de buena fe.

"Cuando vamos a la conciliación y conversamos, yo no le recibí absolutamente nada, lo único que está plasmado en un papel es una camioneta y todo lo que había en la casa que, por lógica creo yo, tenía que llevarlo yo. En eso, él me dijo que quiere pagar el colegio y yo le dije que no, incluso le dije que yo ya había pagado ese mes el colegio, pero me dice que le permita darles a mis hijos mayores los últimos tres meses de colegio como un obsequio, que yo de corazón, pensé que lo había hecho de buena fe", empezó diciendo la conductora.

Asimismo, la expareja de Christian Domínguez contó que, a parte del pago del colegio, el Rey de los huevos también le depositó un dinero extra directamente a su cuenta. Sin embargo, recalcó que no gastó ni un sol, pues está destinado a la educación de sus pequeños.

"Nosotros perdimos comunicación desde hace dos semanas y él lo que hizo fue transferir directamente al colegio un dinero y otro dinero a mi cuenta, me envió un correo y me dijo que, por favor, eso servía para mis hijos mayores, yo dije okey y se lo agradecí. Todo eso pasó a donde tenía que pasar porque yo no quería quedarme con nada y si él lo depositó es porque fue su voluntad", agregó.

¿Qué dijo Rafael Fernández en ‘Magaly TV, la firme’?

Este martes, Magaly Medina emitió un reportaje en su programa en el que Rafael Fernández reveló que fue él quien asumió el gasto del colegio de los hijos de Karla Tarazona los últimos tres meses del año.

“Yo si cumplo mi palabra. Lo que yo he pagado es: los colegios, hasta finde año, he pagado la nana, desde que me fui hasta el viernes que ella salió a decir que no recibió ni un apoyo mío”, afirmó el Rey de los huevos.

Como se recuerda, el empresario aseguró que, a pesar de la separación, estaba dispuesto a asumir los gastos de los hijos de la conductora. Es más, prometió crear un fidecomiso destinado a la educación profesional de los pequeños de Tarazona.