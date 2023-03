‘Peluchín’ a Karla Tarazona luego de que se viera afectada por la salida de Melissa Paredes de Panamericana: “No seas hipócrita”

¡Tremendo ‘dardo’! Rodrigo González dejó entrever que Karla Tarazona no estaría tan afectada luego de que Melissa Paredes no renovará su contrato en Préndete. El conductor de Amor y fuego tildó de hipócrita a la expareja de Christian Domínguez en su programa en vivo.

El popular ‘Peluchín’ no se guardó nada y le dio con todo a Karla Tarazona, pues no se come el cuento de que esté triste por la salida de su compañera.

¿Hipocresía en su máximo esplendor?

Luego de que Rodrigo Gónzalez vea cómo se despidió Karla de Melissa, el conductor no dudó en decirle hipócrita. ´Peluchín’ lanzó un crudo comentario contra Tarazona, además de asegurar que Préndete nunca tuvo éxito con Paredes al mando.

“No seas hipócrita (a Karla Tarazona) que se te apareció la virgen. Melissa Paredes anunció su salida de Préndete, eso (el programa) nunca prendió, ni oscilante, ni mecha corta tenía”, dijo Rodrigo de manera sarcástica.

El triste adiós de Melissa

Melissa Paredes se despidió de Préndete el pasado miércoles 8 de marzo en un ambiente desolador. La modelo agradeció a sus compañeros y a la producción, además de lamentar el no seguir al mando del magazine de Panamericana.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, sostuvo la exesposa de Rodrigo Cuba.

“Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue”, finalizó Melissa Paredes.