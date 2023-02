Kike Suero afirma que mujeres le proponen 'crear ampays': “Me he negado por respeto a mi señora”

Kike Suero reveló que distintas mujeres le piden crear ‘ampays’, con el fin de ganar protagonismo en el medio artístico.

De igual manera, aseveró que le han sugerido hasta ir a un hotel solo para ser famosas.

“Hay muchas chicas que buscan cualquier cosa para hacerse famosas, a mí varias me han propuesto armar un ampay, irnos a un hotel para que luego salgan en la TV”, afirmó Suero al diario el Trome

Pero no solo eso, el actor cómico confesó mantenerse al margen de estos temas, por adoración a su esposa y en especial, porque vive absolutamente de su talento.

“Me he negado, respeto a mi señora y no necesito esas cosas, vivo de mi talento. Este año he empezado bien grabando con Jorge Benavides”, comentó.

Kike Suero tiene hija no reconocida

Por otro lado, hace unos días Kike Suero señaló tener una hija que vive en Iquitos a la cual no la ha firmado, pues desconoce del paradero de la madre.

“Yo tengo una hija en Iquitos que no he firmado, pero no es porque no quiera; he buscado a la madre por mucho tiempo y no la encuentro. Por eso, quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos, y nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña”, acotó Suero.

Asimismo, el cómico recalcó que su heredera debe de tener 16 años, razón por la cual se siente mal de no conocerla.

“Cuando terminamos la relación ella se fue embarazada y después de siete años me llamó para decirme que teníamos una hija. Ahora debe tener unos 16 años, y yo en realidad me siento mal por ello y no fue porque no haya querido”, acotó.

