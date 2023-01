Kike Suero confiesa tener una hija no reconocida: "Es de Iquitos y aún no la he firmado"

Tras el polémico caso del futbolista Renato Tapia y su hijo extramatrimonial, el cómico Kike Suero reveló tener una hija de 16 años en Iquitos a la cual no ha reconocido, pues desconoce del paradero de la progenitora.

“No la he firmado, pero no es porque no quiera... quiero hacer un llamado a Shila, quien debe vivir en Iquitos. Nunca se me dio la oportunidad de firmar a la niña”, comentó.

Asimismo, el artista señaló que este tema no se trata de un desentendimiento por parte suya, sino que, tras finalizar su relación sentimental con la mujer y saber de su alumbramiento, fue contactado por ella siete años después, con el fin de recalcarle que no necesitaban de su ayuda.

“Le dije ‘por qué no me has dicho que teníamos una hija y me respondió: no quería molestarte y a mi hija no le falta. Le refuté porque ese no es el hecho, pues se trata de que ella sepa de que tiene un papá”, dijo.

De igual manera, Suero señaló que se enteró de la existencia de la menor cuando viajó por un show a Iquitos, a raíz de que la madre llegó hasta su hotel con la pequeña.

“Miré a la niña y dije ‘es mi hija’, porque se parecía mucho a mi hija mayor. Ella sabe que soy su papá, pero no tiene mi apellido”, resaltó.

Luego de ese momento, no volvió a verlas, es por eso que desea conocerla para cumplir con su responsabilidad como padre.

Seguro que es su hija

El comediante también afirmó estar completamente seguro de que la adolescente es su hija, ya que, a pesar de no haberse realizado ninguna prueba de ADN, algo en su interior le dice que es su heredera.

“No puedo dormir bien. No me he hecho ninguna prueba de ADN, pero siento que es mi hija”, acotó.

Dichas declaraciones las dio a conocer al diario el Trome y con ellas dejó sumamente sorprendidos a todos sus seguidores.

