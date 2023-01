Pamela Franco defiende look con el que acudió al matrimonio de Brunella Horna: “Lo volvería a usar”

Pamela Franco se defendió de las críticas que recibió por el look que llevó a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. La cantante recalcó que se sintió feliz con su atuendo y que lo volvería a usar.

Pamela Franco: “Me puse algo que me gustaba”

Pamela Franco y Christian Domínguez fueron invitados a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña que se celebró el último fin de semana en La Molina.

El atuendo de la cantante no pasó desapercibido; sin embargo, fue muy criticado por las redes sociales y expertos de moda. Ante ello, indicó que se puso algo que le gustaba y que lo volvería a usar.

“Yo me puse algo que a mí me gustaba. Es más, lo volveré a usar. Ya estoy acostumbrada, cuando me puse el vestido rojo (para la boda de Ethel Pozo) fue igual, me decían por qué color rojo, un montón de cosas. Pero es una ropa, ya pasó. Si yo no me siento bien con algo no me lo pongo”, comentó Pamela Franco en una entrevista para Trome.

Pamela Franco habla sobre el diseño del vestido

Por otro lado, la cantante habló sobre por qué no fue con vestido al matrimonio e indicó que, en un principio, no tenía planeado asistir a la boda.

“En realidad me iba a mandar a hacer un vestido con piedras, otro modelo, porque el matrimonio de Brunella era en diciembre, pero en esa fecha nos salió contrato y no íbamos a asistir. Con el cambio de fecha no sabíamos si íbamos a tener evento, y hacer un vestido de piedras no se puede en una semana”, indicó.

Asimismo, Franco subrayó que la tela que usó no era corriente ni sport.

“El conjunto de dos piezas no es de tela sport, es de tela elegante y también tenía unos pequeños detalles de pedrería. Pero ya no le doy importancia, igual si me ponía otro vestido algo le iban a encontrar, lo importante es que a mí me encantó, lo quería mandar a hacer hace mucho tiempo y lo voy a volver a usar. Tiene colores de verano, me encanta y eso es lo más importante”, afirmó.