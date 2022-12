‘La casa de los famosos 3’: Arturo Carmona reveló cuál será su plan para ganar

Desde hace varias semanas, se anunció el regreso de La casa de los famosos con una nueva temporada. Y desde ese momento, se dio a conocer algunos de los nombres que participarán en esta nueva edición en donde cada uno tendrá una distinta estrategia para ganar el reality.

La estrategia de Arturo Carmona



Arturo Carmona es uno de los nombres confirmados de esta nueva temporada. El actor incluso comentó cuál será la táctica que usará para ser el ganador.

“La estrategia para mí es ser uno mismo, donde la gente te conozca tal cual eres y cómo eres con las demás personas. Así como cambian las reglas, uno va cambiando su forma de ser. La estrategia puede cambiar cuando convives con los otros participantes, en donde todo puede cambiar”, afirmó Carmona.

Lee también: Gran hermano 2022: Thiago y Alfa tuvieron fuerte cruce de palabras y casi se van a las manos

Y es que el artista comentó que no le gustaría entrar en una polémica, pues mantendrá su esencia como persona durante todo el tiempo que esté allí.

“Me considero una persona muy noble, empática y paciente, pero a estos límites no sé todavía cuál va a ser mi debilidad, pero no me gusta la injusticia”, señaló.

A pesar de que se le ve como una persona muy amigable, el presentador de televisión aseveró que no le va a temblar la mano al momento de tener que señalar a alguien para que sea sentenciado.

“Esto es lo divertido y lo interesante, nominar a las personas que son tu competencia y crees que puedan hacerte sombra o ruido, y son sentimientos encontrados que vamos a compartir y me llama la atención saber cómo nos vamos a comportar”, comentó.

Lee también: Elton John dejó Twitter luego de un cambio de política en la plataforma



¿Cuándo será el estreno de ‘La casa de los famosos 3’?

Telemundo anunció este 8 de diciembre la tercera temporada de este reality en el que participarán 15 personas famosas y solo dos personas del público. La fecha de estreno que indicó el canal fue para el 17 de enero de 2023.