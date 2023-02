'La casa de los famosos 3': Julio César Chávez salió a defender a su hija Nicole de las críticas

El pasado jueves se vivió una nueva gala de nominaciones en La casa de los famosos 3. Entre las concursantes dentro de la zona de eliminación se encuentra Nicole Chávez. La muchacha no es de las favoritas del público, pero cuenta con el apoyo de su familia y seguidores.

El exboxeador Julio César salió a defender a su hija de las críticas que recibe en las redes sociales a través de Instagram.

Julio salió a defender a su hija

"Llegó el momento, a sacar a Nicole de la casa, ahora o nunca" o "Todos a eliminar a Nicole", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios al enterarse que Nicole Chávez está en capilla en La casa de los famosos 3.

El público considera que es una de las concursantes más polémicas debido a su personalidad y carácter. Por este motivo, miles de fanáticos no lograron crear una conexión con ella. Sin embargo, su padre Julio César Chávez subió un video en su cuenta de Instagram para dirigirse a los detractores de Nicole.

"A todos esos amargados y amargadas que están que hable y hable y chingue y chingue con mi hija quiero decirles que a mí -en lo particular- no me afecta nada, yo estoy muy contento... Al que no le guste pues no lo vean, pero ya no estén chingando por favor, es un reality", dijo el excampeón de boxeo.

"Por si andan con el pendiente diciendo que mi hija me está quemando... Apoyo a mis hijos en todo, al que me quiera apoyar gracias, a los que no ya saben por dónde agarrar", continuó Julio César. Por último, mostró diversas imágenes pidiéndoles a sus seguidores que no dejen de alentar a Nicole.