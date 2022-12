‘La casa de los famosos 3’: Osmel Sousa habló sobre lo que no tolerará de sus compañeros

Desde hace unos meses se confirmó la tercera edición de La casa de los famosos, razón por la cual se están difundiendo muchas novedades. Recientemente se anunció quienes serían los primeros integrantes del reality y uno de ellos es el conocido empresario Osmel Sousa.

Osmel Sousa confesó qué cosas no va a tolerar



El experto en belleza brindó una entrevista para un medio de espectáculos en donde habló un poco sobre lo que será su participación en este reality. “Siempre me encantó la idea de participar en La Casa de los Famosos. Para armar lío", expresó.

Lee también: ‘La casa de los famosos 2023’: Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, estará en el reality

Asimismo, indicó que desde que vio todo lo que fue la última temporada, estuvo seguro de que quería entrar.

“No te preocupes, que yo no voy a pasar desapercibido”, afirmó Sousa.

El entrevistador también aprovechó el momento para preguntarle qué cosas son las que no toleraría durante su estadía en el reality y la celebridad señaló que no limpieza le disgusta.

“La suciedad no me gusta. La vulgaridad no me gusta. No me gusta que la gente hable alto…Hay muchos detallitos que suceden ahí que no están dentro de mi forma de ser”, comentó.

Por esta razón, el empresario se quedó un poco sorprendido cuando le dijeron que solo sería un baño para todos los participantes. “¿No es un baño para cada uno?”, preguntó Osmel.

Osmel espera no encontrar con gente horrible

Finalmente, espera que el reality termine de confirmar quiénes son el resto de las integrantes de la casa, para saber con quiénes se topará allí: “No quiero encontrarme con una gente horrible, sucia, regona, mal hablada”.

Lee también: ‘La materialista’ amenazó con arrasar en 'La casa de los famosos': "Estoy dispuesta a llevármelo todo"

Hasta el momento son seis las personas confirmadas para el reality que son: Juan Rivera, ‘La Materialista’, Aylin Mujica, Patty Navidad, Arturo Carmona.